ATP Masters 1000 Paris | Rafael Nadal si Novak Djokovic se apropie cu pasi repezi de finala

Din articol Programul sferturilor de finala ale Turneului ATP Masters 1000 de la Paris

Rafael Nadal si Novak Djokovic avanseaza fara probleme catre fazele finale ale ultimului turneu Masters 1000 al anului. La Paris, Nole si Rafa au castigat cate doua meciuri fara sa piarda set.

Urmatorii adversari ai primilor doi jucatori din lume sunt Stefanos Tsitsipas pentru Novak Djokovic si Jo-Wilfried Tsonga pentru Rafa Nadal.

• Garin vs. Dimitrov – 15:05

• Djokovic vs. Tsitsipas – 16:30

• Shapovalov vs. Monfils – 20:30

• Tsonga vs. Nadal – 22:00

Pentru a accede in faza sferturilor de finala, Djokovic a trecut de Kyle Edmund, scor 7-6, 6-1, iar Nadal l-a devansat in minimum de seturi pe Stan Wawrinka, cu un dublu 6-4.

Djokovic si Nadal s-ar putea intalni in finala competitiei. In cazul in care isi vor castiga meciurile din sferturi, Nole si Rafa vor primi in semifinale replicile castigatorilor meciurilor Garin/Dimitrov pentru Djokovic si Shapovalov/Monfils pentru Nadal.