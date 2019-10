Dupa Nadal urmeaza Halep :) Simona a dezvaluit unde va avea loc nunta sa! Ce locatie va alege

Rafael Nadal si Francisca Perello s-au casatorit, Rafa devenind ultimul din cei patru mari jucatori ai ultimului deceniu in tenis care face nunta.

Pe tabloul feminin, dupa ce Serena Williams s-a casatorit cu Alex Ohanian in 2017, anul 2020 va reprezenta anul Simonei Halep, care si-a planuit nunta cu Toni Iuruc pentru vara anului viitor.

Simona Halep: "As vrea ca nunta mea sa aiba loc in Romania"



"Nu stiu daca o vom tine la mare sau intr-un alt loc. Nu as vrea sa visez la ceva si sa nu reusesc sa fac sa devina realitate, dar mi-as dori sa am aproape cat de multi oameni din familie si dintre prieteni alaturi de mine,” a spus Simona Halep.

Simona Halep, 28 de ani este intr-o relatie cu Toni Iuruc, om de afaceri in varsta de 40 de ani. Cei doi au facut publica relatia incepand cu luna septembrie a acestui an.

Simona Halep despre relatia ei cu Toni Iuruc



"Am un iubit, da. Am o relatie normala, cum are toata lumea de varsta mea. Nu ma ascund, dar as vrea sa pastrez pentru intimitatea mea acest lucru. Sunt a Romaniei, dar doar pe tenis,” a afirmat numarul 5 WTA.

Simona Halep a fost insotita in China de iubitul sau in luna septembrie cu ocazia zilei sale de nastere, care a surprins-o in timpul competitiei de la Beijing. Simona si Toni au vizitat atunci impreuna Marele Zid Chinezesc, tocmai in ziua in care Simona a implinit 28 de ani.