Cifre IMPRESIONANTE pentru primii trei jucatori din clasamentul ATP! Cate meciuri au castigat Federer, Nadal si Djokovic! Toti 3 au un procentaj de peste 80%

Roger Federer, Rafael Nadal si Novak Djokovic sunt candidati demni pentru a fi numiti cei mai buni tenismeni din istorie.

Afirmatia este dovedita de numarul total al meciurilor jucate de acestia si de procentajul victoriilor obtinute.

Cel mai bine la capitolul eficienta pe teren sta Rafael Nadal, care a castigat in mod incredibil 83,15% din toate meciurile disputate in cariera, 1163 la numar.

Federer, Nadal si Djokovic au castigat impreuna 3084 de meciuri oficiale

La 33 de ani, Nadal a castigat 967 de partide si a pierdut doar 196.

Urmatorul in clasamentul eficientei este Novak Djokovic, 32 de ani, cu un procentaj de 82,7%, avand 884 de succese si doar 185 de infrangeri dintr-un total de 1069 de meciuri jucate in competitiile oficiale.

Ultimul, dar si tenismenul cu cea mai mare experienta si cel mai mare numar de jocuri desfasurate este Roger Federer, care la 38 de ani are un procentaj de 82,15% in ceea ce priveste victoriile raportate la numarul total al partidelor in care a participat.

Federer s-a impus in nu mai putin de 1223 de meciuri, pierzand doar 268 de meciuri dintr-un total de 1501 partide oficiale in circuitul ATP.

Federer, Nadal si Djokovic au pierdut, asadar, un total de 649 de meciuri din 3084 de partide disputate, inregistrand la comun un procentaj de 82,66% al victoriilor obtinute raportate la numarul total de jocuri.

1. Rafael Nadal 83,15% procentaj al victoriilor (967-196 bilantul meciurilor)

2. Novak Djokovic 82,7% (884-185)

3. Roger Federer 82,15% (1233-268)

Federer, Nadal si Djokovic s-au calificat la Turneul Campionilor, competitie pentru care se vor antrena la Paris, locul unde se va desfasura intre 28 octombrie si 3 noiembrie. Competitia de la Paris pune in joc nu mai putin de 1000 de puncte ATP.