Nadal revine pe primul loc ATP la un an dupa ce a fost detronat! De ce Federer si Djokovic ii sunt superiori la acest capitol

Nadal, Djokovic si Federer ocupa primele trei pozitii in clasamentul ATP!

La exact un an de cand a pierdut prima pozitie in clasamentul ATP in favoarea sarbului Novak Djokovic, spaniolul Rafael Nadal revine in postura de lider mondial al tenisului masculin.

Gratie jocului rezultatelor si a punctelor neaparate de Djokovic in sezonul asiatic, Nadal castigand in acest an doua turnee de mare slem, Rafa urca pe primul loc ATP si isi incepe saptamana cu numarul 197 in fruntea ATP.

Pana in prezent, Nadal a bifat 196 de saptamani petrecute pe locul intai al clasamentului ATP.

Clasamentul all-time al jucatorilor care au petrecut cele mai multe saptamani pe locul 1 ATP

1. Roger Federer, 310

2. Pete Sampras, 286

3. Novak Djokovic, 275

4. Ivan Lendl, 270

5. Jimmy Connors, 268

6. Rafael Nadal, 197

Nadal ar avea nevoie de inca doi ani si noua saptamani petrecute pe primul loc al clasamentului pentru a-l egala pe liderul acestei ierarhii, Roger Federer.

Pana la Djokovic, Rafa mai are o distanta de exact un an si jumatate, luand in considerare acelasi criteriu.

Nadal, Federer si Djokovic se vor intalni cu totii la Turneul Campionilor, programat saptamana viitoare, in perioada 10-17 noiembrie la Londra. Toate meciurile vor avea loc pe o suprafata hard indoor.