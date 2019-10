CRONICA REVENIRII ANULUI pentru Simona Halep! Cum a reusit romanca sa o invinga pe Andreescu la Turneul Campioanelor: "Ne-a amintit ce are in comun cu Djokovic si Nadal"

Simona Halep a debutat cu victorie la Turneul Campioanelor!

AUTOR: Marcu Czentye

Contextul meciului Simona Halep vs. Bianca Andreescu

In 2019, pana s-o aiba pentru prima oara de partea opusa a fileului pe Bianca Andreescu, Simona Halep mai castigase numai cinci partide de la scorul de 0-1 la seturi. Se intampla ultima oara in vara, pe un soare dogoritor la Cincinnati.

De atunci si pana azi, fast-forward-ul ne aminteste meciul draconic cu Taylor Townsend de la New York City, succesiuni de cadre cu Simona acuzand probleme in zona lombara la turneele din China si multe momente de durere insuportabila indurate de Halep la Bucuresti, in pregatirea acestui ultim turneu al anului.

Toate aceste lucruri, contextul partidei. O rama neprielnica in care aceasta victorie improbabila s-a strecurat nemernic pentru campioana de la US Open si fantastic pentru Simona Halep si milioane de romani din tara, mii de romani in China, chiar si pentru miile de fani chinezi veniti la Shenzhen sa o aclame, un public asiatic atat de pozitiv surprins de ambitia Simonei.

Setul 1, 6-3 pentru Bianca Andreescu in 39 de minute

Cu 0-0 pe tabela meciurilor directe si 9 ani diferenta de varsta, Halep si Andreescu au pornit ultimul meci al primei etape din faza grupelor cu o verva rara. Simona a luat in plin contactul direct cu loviturile faimos de naprasnice ale Biancai si a rezistat inca de devreme bine in puncte, in ciuda incercarilor lui Andreescu de a scurta punctele si de a taia orice ritm de tenis monoton care ii convenea infinit mai putin decat Simonei.

Vazand-o departe de fundul terenului in dese randuri, Simona aflandu-se la 2 si chiar 3 metri distanta de linia de baza, Bianca a executat in fazele initiale ale jocului drop shot-uri care au aterizat taman dupa fileu, retezand temporar increderea tactica a romancei.

In plus, Andreescu a tamponat cu repetitivitate enervant de eficienta backhand-ul Simonei, care i-a intors prea multe lovituri in cross si prea putine in lung de linie.

In revers, Simona a cautat backhand-ul Biancai, insa cu succes moderat, Andreescu avand timp sa se deplaseze lateral si sa-si faca loc cu forehand chiar si de pe partea stanga a terenului.

La 1-2 si 40-40 in primul set, dupa puncte la rand in care Simona incerca sa lifteze mingea cat de mult pentru a castiga secunde de refacere in timpul punctului, Simona a jucat cu adrenalina sus si acidul lactic la cote inalte, izbutind sa isi pastreze calmul desi fusese subordonata din punct de vedere tactic.

Nu si tehnic insa, intrucat Halep a egalat la 2, conturand break-ul cu un passing in lung de linie care ne-a amintit tuturor ce are ea in comun cu Novak Djokovic ori Rafael Nadal.

Dintr-o aparare in care s-a inghesuit singura, neasumandu-si riscuri, Simona Halep a reusit sa-si transforme pret de cateva minute tenisul pasiv in tenis feroce, trecand in avantaj la 3-2 gratie catorva lovituri din alergare reusite unor abilitati pe care Bianca Andreescu nu le-a vazut la multe alte jucatoare din circuit. Le-a simtit pe pielea proprie azi, in ziua primului duel din cariera cu actuala campioana de la Wimbledon.

Dar pana la victorie mai era mult. De la 3-2, Simona a ripostat putin pe serviciul adversarei si s-a regasit prea des plimbata stanga-dreapta pe terenul artificial de hard de la Shenzhen.

Cu frane bruste care i-au daunat articulatiilor, Simona se vedea mustrata usor de Darren Cahill la scorul de 3-4, cand intr-un OCC australianul i-a transmis elevei sale sa fie mai agresiva si sa joace mingi mai razant cu fileul.

Indicatiile n-au avut insa efectul scontat, loviturile cu prea mult top-spin au continuat, iar setul unu a fost a nimanui altcuiva decat al Biancai Andreescu, jucatoarea care a lovit mai plat, mai eficace, care a avut initiativa, a presat pe fiecare lovitura in parte acel procentaj de 110% pe care l-am vazut si la US Open si a exploatat la maximum cei 2-3 metri liberi lasati de Simona intre linia de fund si picioarele sale, provocand-o pe romanca sa returneze mingi foarte joase si solicitante pentru cvadricepsii de altfel solizi ai numarului 5 WTA.

Setul 2, 7-6 pentru Simona Halep dupa o ora si 6 minute de joc

Senzatia generala a primului set, aceea ca Bianca Andreescu era jucatoarea mai lucida din punct de vedere tactic avea sa se perpetueze si in fazele de inceput ale mansei secunde, cand canadianca cu origini romane, mai relaxata, aplica constant un joc vizibil mai variat decat cel afisat de Simona.

Insa pentru multe adversare ale Simonei Halep totul se opreste atunci cand realizeaza ca Simona nu insa iepurele care sa sprinteze pana la linia de finish, ca sa se regaseasca mai apoi, la jumatatea cursei, gafaind neavand suficient aer in plamani.

Simona este testoasa care ii permite oponentei sale sa ia avans, chiar s-o ridiculizeze in anumite situatii, dar nu-i va da niciodata permisiunea sa nu simta teroarea iepurelui istovit, intrecut si ramas cu nicio resursa ori premiu la final.

Bazandu-se pe capacitatea mai limitata la efort a Biancai Andreescu – lucru neasteptat astazi insa, intrucat Halep venea dupa o perioada in care a jucat mai putin tenis decat Andreescu – Simona a redus barometrul de stres, s-a calmat indeajuns de bine intr-al doilea set si a profitat de faptul ca Bianca a inceput sa comita tot mai multe greseli nefortate.

Aveau sa fie 38 pentru canadianca in final, un numar relativ comun pentru o jucatoare de genul lui Andreescu, careia ii place sa-si asume riscuri nenumarate.

Riscand prea mult, totusi, posibilitatea ca Simona Halep sa lege game-uri a crescut cu trecerea timpului, lucru care a modificat tabela la 4-2 pentru romanca. Ne indreptam spre un set trei echitabil, ”fair enough” cum ar spune englezii, doar ca motivatia Biancai Andreescu din 2019 a reaparut atunci cand Simona s-ar fi bucurat sa aiba parte de niste game-uri mai lejere.

De la 4-2 pentru Simona s-a facut 4-5, dupa o serie de retururi ale Biancai care au atacat orice vulnerabilitate, cat de mica, a servicului lui Halep. „Rezista,” i-a spus Darren Simonei la 4-4. „Dar am ratat 100 de mingi usoare,” replica Simona.

S-a mers intr-o nota echlibrata de tenis inalt calitativ pe sfarsitul setului 2, cand la scorul de 6-5 pentru Bianca Andreescu, Simona Halep avea sa isi demonstreze curajul fenomenal aratat si in finala de la Wimbledon. Halep a salvat o minge de meci cu un tenis ofensiv si binevenit cronologic, evaporand o mare parte din increderea Biancai.

In tiebreak, desprinsa la 3-0 dar egalata apoi la 4-4, Simona nu s-a lasat coplesita de emotii si stres, desi a ratat de la 6-4 doua mingi de set.

N-a fost o problema pentru Simona, care a facut imediat minibreak si a impins meciul in decisiv la a treia oportunitate. Privind in tribune, Halep a vazut un Darren Cahill seren si zambitor si un Daniel Dobre ridicat in picioare de entuziasmul Simonei si gata sa-i insufle dramul de energie extra de care avea nevoie in setul 3.

Setul 3, 6-3 pentru Simona Halep in 45 de minute

Vadit surprinsa de anduranta incredibila a Simonei Halep, Bianca Andreescu a inceput sa arate primele semne mari de vulnerabilitate si oboseala la inceputul setului 3, acuzand anumite dificultati motrice in zona lombara si la piciorul drept.

De la jumatatea setului decisiv inspre fine, Bianca a dat impresia ca imaginatia sa tactica s-a epuizat pe parcursul acestui meci, pe care ea si l-ar fi imaginat probabil mult mai scurt decat a fost.

Catre borna de 2 ore si 30 de minute, Simona Halep servea pentru meci la 5-3, desprinsa cu maturitate intr-un set in care a rezistat mai bine si a depasit-o pe Andreescu cu usoara monotonie si indiscutabila seriozitate a jocului sau metronomic.

Simona Halep avea sa castige ultimul game al partidei la zero, bifand de altfel primul game alb din aceasta intreaga partida. Cu 31 de greseli nefortate in buzunar, dar si cu victoria, Simona se poate declara mandra de ea insasi, de echipa sa si de suporterii – romani si chinezi – din tribune, care au sustinut-o exemplar pentru a contura ceea ce probabil va ramane in top 5 reveniri ale anului in tenisul feminin.

Simona a returnat mai bine decat Bianca, reusind sa castige 44% din punctele jucate pe primul serviciu al Biancai, fata de 40% si a fost mai pragmatica la mingile de break avute, fructificand 6/8, mult peste procentajul risipitoarei Bianca Andreescu la acest aspect, care si-a adjudecat doar 7 break-uri din 15 sanse.

Urmeaza pentru Halep Elina Svitolina, o jucatoare care azi s-a dovedit cel putin la fel de rezilienta pe plan psihologic, venind dupa un tiebreak castigat cu 14-12 in fata nimeni alteia decat Karolina Pliskova.

Halep si Svitolina impart un istoric al meciurilor directe egal la patru, prin urmare meciul de miercuri nu va fi mai putin enigmatic decat cel de azi. Enigmatic, dar istoric. Simona este din nou in carti pentru a castiga orice trofeu care intra in vizorul sau.