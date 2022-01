Rafael Nadal i-a făcut pe australieni să râdă în hohote când le-a explicat cum se menține în formă: „Joc golf!”

Rafael Nadal a recompensat publicul prezent în Arena Rod Laver în a treia zi a turneului atât cu un tenis impresionant, cât și cu un așa-zis număr de stand-up.

Nadal i-a făcut pe australieni să râdă în hohote, atunci când a fost întrebat cum își menține corpul la parametri înalți, Jim Courier transmițându-i că presupune că face numeroase antrenamente cu greutăți pentru a avea brațe musculoase.

"I have never been a gym guy."

