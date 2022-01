Rafael Nadal răspunde aspru: „M-am săturat să vorbesc despre asta, nu știu dacă Djokovic trebuia să joace.” 

Rafael Nadal s-a calificat fără nicio problemă în turul 2 al Openului Australian, eliminându-l în runda inaugurală pe americanul Marcos Giron (66 ATP), scor 6-1, 6-4, 6-2, într-o oră și 49 de minute de joc.

Intervievat la finalul partidei de fostul mare tenismen, Jim Courier, Rafael Nadal a făcut o dezvăluire scurtă despre experiența prin care a trecut după infectarea cu coronavirus. „Am stat 4 zile la pat, dintre care 3 am fost distrus fizic. Uneori, nu știu dacă sunt mai obosit decât de obicei din cauza COVID sau pentru că nu am mai jucat de mult timp în circuit,” a precizat tenismenul spaniol.

Întrebat la conferința de presă din nou despre situația lui Novak Djokovic, numărul 5 ATP a răspuns tăios. „M-am săturat de această situație. Nu știu dacă ar fi trebuit să joace. Acum o săptămână, după decizia primei instanțe, am spus că justiția s-a pronunțat. Atunci au stabilit că viza a fost corect acordată.

Ieri, justiția a dat alt verdict, iar eu nu pot contrazice justiția. Ceea ce cred eu este că, pentru binele sportului, cei mai buni jucători trebuie să joace.

Dacă Djokovic ar fi jucat, ar fi fost mai bine pentru toată lumea. Mai multe nu pot spune pentru că situația a devenit un dezastru, iar el nu e singurul care a făcut lucruri greșite. Sigur că mi-ar fi plăcut să joace, dar nu știu dacă ar fi fost corect sau nu, nu e ceva despre care mai vreau să vorbesc,” a declarat Rafael Nadal, potrivit Punto de break.

