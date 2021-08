Fanii îl așteaptă la US Open, dar Rafael Nadal s-a înscris la un turneu de golf! Ce șanse mai are să joace la New York

În luptă cu Novak Djokovic pentru titlul de cel mai mare campion al turneelor de mare șlem, Rafael Nadal are preocupări mai apropiate de golf decât de tenis, cu doar o săptămână înaintea începerii ediției 2021 a US Open.

Accidentat la piciorul stâng, afecțiune care l-a ținut departe de a participa la Cincinnati, Rafael Nadal nu se află în cea mai bună situație din punct de vedere fizic, iar participarea sa la Grand Slam-ul din New York City este tot mai puțin probabilă.

The FBgolf website has posted the final entry list for the tourney that Rafa's playing this coming weekend. 81 entrants and Rafa's still seeded #1 because he has the lowest handicap. (Note that his HC is slightly lower than the earlier entry. Adjusted for this course, I assume). pic.twitter.com/lIh1lAEs4q