Novak Djokovic a făcut primul antrenament în Arena Rod Laver, la miezul nopții: „Vreau să rămân și să joc!”

Novak Djokovic a făcut primul antrenament în Australia, la doar câteva ore de la momentul eliberării. Liderul ATP a părăsit tribunalul alături de avocații săi în urmă cu aproximativ două ore, iar unul dintre primele lucruri pe care le-a făcut a fost să se deplaseze în Arena Rod Laver, unde a făcut un prim antrenament pe tărâm australian în 2022.

„Sunt mulțumit și recunoscător că judecătorul a invalidat anularea vizei mele. În ciuda a tot ce s-a întâmplat, vreau să rămân și să încerc să concurez la Australian Open. Rămân concentrat pe acest lucru. Am zburat aici pentru a juca într-unul din cele mai importante evenimente pe care le jucăm în fața unor fani minunați,” a scris Novak Djokovic pe Twitter, în descrierea unei imagini în care se prezintă pe suprafața de joc, alături de membrii staff-ului său.

„Acum nu pot să spun mai mult decât că vă mulțumesc că mi-ați fost alături în această experiență și pentru că m-ați încurajat să rămân puternic,” a adăugat numărul 1 ATP.

Novak Djokovic este cel mai titrat tenismen din istoria Openului Australian, având în palmares 9 titluri cucerite la Melbourne, dintre care 3 în ultimele 3 ediții.

Ministrul Imigrației, Alex Hawke are în continuare puterea de a anula viza lui Novak Djokovic, lucru care ar însemna deportarea sa, dar rămâne neclar dacă politicianul va lua vreo decizie sau îi va permite sârbului să rămână la Melbourne.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. ???? pic.twitter.com/iJVbMfQ037