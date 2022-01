Motivat de absența lui Djokovic: Nadal a făcut spectacol în primul meci câștigat la Australian Open. Lovitura turneului?

Rafael Nadal a avut o prestație convingătoare în prima partidă jucată la Australian Open, ediția 2022. Tenismenul născut în Manacor a dispus de americanul Marcos Giron în minim de seturi, 6-1, 6-4, 6-2, într-o oră și 49 de minute de joc.

Nadal a fost extraordinar de rezistent pe propriul serviciu, servind 7 ași și impunându-se în 84% dintre punctele jucate cu prima servă.

