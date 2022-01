Francezii învârt cuțitul în rană. L'Equipe: „Alize Cornet a îmblânzit-o pe Simona Halep din România.”

Presa internațională a scris despre victoria impresionantă reușită de Alize Cornet în dauna Simonei Halep, în faza optimilor de finală ale Openului Australian. Publicația franceză L'Equipe a precizat că favorita fanilor tenisului din Hexagon a îmblânzit-o pe Simona Halep, dominând-o copios în prima oră a partidei.

Sentimentul a fost împărtășit în presa din Marea Britanie, BBC și Sky Sports notând grandoarea eforturilor franțuzoaicei, lăudând-o ambele jucătoare pentru anduranța afișată în cele 2 ore și 33 de minute ale jocului.

„Alize Cornet o domină pe Simona Halep și avansează în sferturile de finală. A îmblânzit-o pe Simona Halep din România. Pentru prima oră a jocului, a fost dominantă, mai agresivă, mai lucidă, mai constantă în schimburile de mingi.

Am crezut că meciul e gata, după ce Halep s-a prezentat în ipostaze neliniștitoare, părând afectată fizic. Dar românca e o campioană și a revenit, câștigând 19 puncte din 20, la mijlocul setului doi. În finalul meciului, Halep a avut picioare de plumb, dar a salvat două mingi de meci cu un curaj magnific.

Ne-am temut că fantomele vor reapărea în jocul lui Cornet, dar a primit cu brațele deschise această victorie. În ultimul an al carierei sale, Cornet se bucură de ceea ce nu și-ar fi imaginat că va reuși vreodată,” au scris francezii din partea L'Equipe.

„Ambele jucătoare au fost testate dur în raliuri lungi, în arșița de la Melbourne. Deși nu a putut să fructifice două mingi de meci, Cornet a luat-o pe a treia și a îngenuncheat, conturând o victorie memorabilă,” a scris publicația britanică BBC.

Truly a battle today! Both players had to deal with the extreme heat and looked to be feeling it hard. Simona did an amazing job to force a decider after losing the 1st set. But Alize got her 2nd win to finish it. Alize Cornet defeated Simona Halep 6-4, 3-6, 6-4#AusOpen #AO2022 pic.twitter.com/oGF5yog2VE