Simona Halep CASTIGA SI PROFITA de infrangerea rivalei! Pe ce loc va urca in clasamentul WTA incepand de luni

Simona Halep ar putea reveni pe locul 1 WTA in acest sezon.

Simona Halep va urca pe locul 2 in clasamentul WTA incepand de luni, 27 ianuarie in urma eliminarii premature a Karolinei Pliskova in turul 3 al Openului Australian.

Cehoaica a fost invinsa de rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova in doua seturi incheiate la tiebreak, la capatul unui meci care s-a intins pe durata a doua ore si douazeci si cinci de minute.

In conditiile in care Pliskova a jucat semifinale la Melbourne in 2019, Karolina va pierde 650 de puncte WTA, ecart neaparat la aceasta editie a Openului Australian.

De partea opusa, Halep s-a calificat in optimi, egalandu-si faza competitionala bifata la editia precedenta a Slam-ului australian. In prezent, Simona are 5561 de puncte WTA, iar Pliskova, 5290. In cazul in care s-ar impune la AO 2020, Simona Halep ar ajunge la 7321 de puncte WTA.

Top 5 WTA LIVE



1. Ashleigh Barty, 7827 de puncte

2. Simona Halep, 5561 de puncte

3. Karolina Pliskova, 5290 de puncte

4. Elina Svitolina, 4775 de puncte

5. Belinda Bencic, 4675 de puncte