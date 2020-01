03:30 LIVE PE WWW.SPORT.RO Halep vs. Putintseva | Primul meci pentru Simona in caldura amiezii australiene 

Aici live la secunda cu specialistul www.sport.ro in tenis, Marcu Czentye: parcursul Simonei Halep la AO 2020!

Simona Halep nu a livrat sub asteptari in primele doua tururi la Melbourne, reusind victorii fara set pierdut impotriva numerelor 49, respectiv 173 WTA, Jennifer Brady si Harriet Dart.

In turul 3, finalista AO 2018 va infrunta prima oponenta din top 40 WTA la aceasta editie a Openului Australian, Yulia Putintseva, o sportiva din Kazahstan pe care o cunoaste, conform propriilor spuse, dar nu a mai intalnit-o pana acum pe un teren de tenis intr-o competitie oficiala.

LIVE TEXT Simona Halep vs. Yulia Putintseva, tur 3 Australian Open 2020



"Am jucat impotriva ei pana acum? (n.r. jurnalistul raspunde negativ) Da, stiu ca lupta din greu, ca e foarte galagioasa pe teren. Am vazut cateva meciuri de-ale ei, e o fata foarte draguta, vorbim mereu cand ne vedem si va fi o lupta intensa pentru care voi fi pregatita", a declarat Simona.

Galagioasa si vulcanica, o jucatoare cu numeroase abateri de comportament in istoria recenta a carierei sale, dar si o tenismena rezilienta din punct de vedere fizic, care a trecut cu brio peste un tur 2 de peste doua ore si jumatate de joc impotriva Daniellei Collins, numar 25 WTA. In primul tur, Putintseva a trecut cu 6-1, 6-3 de Su-Wei Hsieh, numar 37 WTA.

Traseul virtual al Simonei Halep la Australian Open 2020



Turul 3: Yulia Putintseva (38 WTA)

Optimi: Karolina Muchova (22 WTA) / Catherine Bellis (600 WTA)

Sferturi: Belinda Bencic (7 WTA) / Donna Vekic (20 WTA)

Semifinale: Karolina Pliskova (2 WTA) / Elina Svitolina (5 WTA)

Finala: Ashleigh Barty (1 WTA) / Petra Kvitova (8 WTA)

Schedule for Saturday: ????????Simona Halep vs ????????Yulia Putintseva - Around 12:30pm Event time, 03:30 Rou, 8:30pm Friday EDT.#AusOpen pic.twitter.com/7wH3ymeSNa — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) January 24, 2020

Profilul oponentei Simonei Halep: Yulia Putintseva (Kazahstan)



A implinit 25 de ani in cursul acestei luni, dreptace, are o inaltime de 1,63 metri si locul 27 drept cea mai inalta clasare in ierarhia WTA, pozitie ocupata in februarie 2017.

A castigat un singur titlu WTA in proba de simplu (Nurnberg 2019), dar va intrece borna de 4 milioane de dolari castigati din tenis la finalul acestui turneu de la Melbourne. Are un palmares total de cariera indicand 285 de succese si 223 de esecuri in proba individuala, printre care doua finale pierdute la St. Petersburg si Guangzhou, in 2017, respectiv 2018. Loveste backhand-ul cu doua maini, dar ii place sa utilizeze frecvent reverul-slice pentru a rupe ritmul punctelor.

Rezultatele Yuliei Putintseva la Australian Open



2019: o victorie pe tabloul principal, infrangere in turul 2

2018: o victorie pe tabloul principal, infrangere in turul 2 (cu Ana Bogdan, scor 6-1, 2-6, 3-6)

2017: o victorie pe tabloul principal, infrangere in turul 2

2016: doua victorii pe tabloul principal, infrangere in turul 3

2015: infrangere in primul tur

2014: infrangere in primul tur

2013: o victorie pe tabloul principal, infrangere in turul 2



Rezultatele Simonei Halep la Australian Open



2019: trei victorii pe tabloul principal, infrangere in optimile de finala

2018: sase victorii pe tabloul principal, infrangere in finala

2017: infrangere in primul tur

2016: infrangere in primul tur

2015: patru victorii pe tabloul principal, infrangere in sferturile de finala

2014: patru victorii pe tabloul principal, infrangere in sferturile de finala

2013: infrangere in primul tur

2012: infrangere in primul tur

2011: doua victorii pe tabloul principal, infrangere in turul 3

2010: infrangere in primul tur al calificarilor

Ziua a sasea de concurs la editia 2020 a Australian Open va debuta la ora 11:00, ora Australiei (02:00, ora Romaniei) cu meciul Anastasia Pavlyuchenkova vs. Karolina Pliskova pe arena centrala.

Imediat dupa finalul acelei partide, dar nu mai devreme de ora 03:30, ora noastra Simona Halep si Yulia Putintseva vor pasi pe terenul Arenei Rod Laver pentru a stabili numele jucatoarei care se va duela cu Catherine Bellis (600 WTA) sau Karolina Muchova (22 WTA) in optimile de finala.

Meteorologii anunta o temperatura de 23 de grade celsius la ora inceperii meciului Simonei Halep impotriva Yuliei Putintseva.

Cote pariuri Simona Halep vs. Yulia Putintseva, Australian Open 2020:

Victorie Simona Halep - cota 1.38

Victorie Yulia Putintseva - cota 2.95