Mai buna la tenis decat un barbat? VIDEOCLIPUL care demonstreaza ca Simona Halep poate sa faca ceea ce Alexander Zverev nu este in stare

Simona Halep poate sa execute lovituri de care uneori nici baietii nu sunt in stare.

Simona Halep nu impresioneaza doar in meciurile oficiale, ci si in timpul antrenamentelor pe care le efectueaza la Melbourne.

De ziua Micii Uniri, Simona Halep a publicat pe Twitter un videoclip in care le arata fanilor sai un tweener de senzatie, urmat de un zambet larg si privirea atintita catre camera de luat vederi. "Ce faci atunci cand nimeni nu se uita e ceea ce conteaza cu adevarat", a scris Simona Halep in descrierea clipului de mai jos. Darren Cahill i-a raspuns online, intreband-o in sectiunea de comentarii: "Din a cata incercare (n.r. ti-a iesit)?"

Simona a exersat tweenerul - lovitura printre picioare cu spatele la terenul advers - si l-a reusit, o performanta notabila in conditiile in care anumiti jucatori, chiar si in circuitul ATP (a se citi Alexander Zverev) inca se straduiesc sa il execute corect.

When the tweener goes wrong, starring Alexander Zverev...pic.twitter.com/Bs1cgtTkIn — Talking Tennis (@TalkingTennis_) January 21, 2020

Halep s-a antrenat tarziu in noapte pe Arena Rod Laver, acolo unde a fost repartizata pentru a juca meciul din turul 3 cu Yulia Putintseva. Partida va incepe in noaptea dinspre vineri spre sambata, nu mai devreme de ora 03:30, ora Romaniei si va fi transmisa live text pe www.sport.ro.