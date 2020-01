100% cel mai bun jucator din toate timpurile? Roger Federer devine primul jucator cu o suta de victorii la Openul Australian

Din articol Roger Federer, primul jucator din istorie cu 100 de meciuri castigate la Australian Open

Federer a scris istorie, atingand o borna istorica dupa o victorie bifata in ciuda celor 82 de greseli nefortate comise.

Roger Federer stabileste noi recorduri in tenisul mondial. Elvetianul a devenit primul tenismen din istorie care aduna 100 de victorii la Openul Australian.

Singurul turneu de mare slem unde Roger are mai multe succese in palmares este Wimbledonul, dar Federer ar putea inversa clasamentul in cazul in care va ajunge in semifinale la aceasta editie a Slam-ului australian.

Roger a scris istorie in ce alt mod decat 'federer-esc', invingandu-l pe favoritul gazdelor, John Millman in 5 seturi si revenind cu cinci puncte consecutive in super tiebreak-ul decisivului de la un deficit improbabil de 5-8.

Dupa patru ore si trei minute de joc a fost 4-6, 7-6, 6-4, 4-6, 7-6 pentru omul care si-a apropiat in palmares sase titluri de mare slem la Melbourne pana in prezent.

The Swiss Maestro survives ????@rogerfederer outlasts a spirited John Millman 4-6 7-6(2) 6-4 4-6 7-6(8) to reach the fourth round at the #AusOpen for the 18th time.#AO2020 pic.twitter.com/wuMb4U1aBO

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020

Roger Federer va juca in optimi cu ungurul Marton Fucsovics pe care l-a mai invins tot la Openul Australian in 2018, scor 6-4, 7-6, 6-2. Mai tarziu in acea competitie, Federer trecea de Cilic in finala si isi adjudeca titlul de Grand Slam cu numarul 20 al carierei.



Rezultatele lui Roger Federer la Australian Open



2000: tur 3

2001: tur 3

2002: optimi

2003: optimi

2004: campion

2005: semifinalist

2006: campion

2007: campion

2008: semifinalist

2009: finalist

2010: campion

2011: semifinalist

2012: semifinalist

2013: semifinalist

2014: semifinalist

2015: tur 3

2016: semifinalist

2017: campion

2018: campion

2019: optimi