Petra Kvitova, marturisiri CUTREMURATOARE despre atacul in care a fost injunghiata! "Mi-era frica sa fiu singura undeva"

Petra Kvitova a vorbit despre atacul din 2016 si despre cum a revenit pe terenul de tenis.

Petra Kvitova, dubla campioana la Wimbledon, a reusit sa se califice in finala de la Australian Open, dupa ce a invins-o pe americanca Danielle Collins, locul 35 WTA, scor 7-6 (2), 6-0, la capatul unui meci ce a durat o ora si 36 de minute. Pentru Kvitova este o performanta uriasa, mai ales ca la finalul anului 2016 a fost injunghiata in mana de un hot si a avut nevoie de interventie chirurgicala. Cehoaica in varsta de 28 de ani o va intalni in ultimul act pe Naomi Osaka. Sportiva din Japonia a trecut in penultimul act de o alta cehoaica, Pliskova, locul 8 WTA, scor 6-2, 4-6, 6-4, dupa aproape doua ore de joc.

Ea a vorbit la Melbourne despre acel atac si despre consecintele de dupa, precizand ca isi pierduse increderea in barbati si nu suporta sa stea de una singura. "Sincer, inca nu cred ca sunt intr-o finala de Grand Slam, avand in vedere ca nu eram sigura ca mai pot juca vreodata tenis. Evident, nu a fost o experienta foarte placuta. Nu doar din cauza traumei fizice, ci si emotional vorbind. Mi-a luat foarte mult timp sa pot sa am incredere din nou in oameni, in special in barbati. Nu-mi placea deloc sa raman singura intr-un loc. Imi aduc aminte prima data cand am fost singura in vestiar, la clubul de tenis de la Praga, si le-am zis celor din echipa mea: Ei bine, este pentru prima data cand am fost singura acolo si m-am simtit bine", a spus Kvitova la conferinta de presa.

Mai apoi, cehoaica a vorbit si despre revenirea in circuit. "A fost mult, foarte mult de munca la mana pentru a ma recupera, pentru a face tratament. Faptul ca am avut o viata sportiva m-a ajutat mult de tot. Mi-am setat ca trebuie sa revin si am facut totul. Faceam exercitii cu mana de doua-trei ori pe zi, ceea ce nu stiu daca o persoana normala poate face. Dar eu aveam nevoie de aceasta mana, nu doar pentru a juca din nou tenis, ci si pentru a duce o viata normala. Acele luni au fost foarte, foarte dificile. Ulterior am aflat ca doctorul nu era deloc multumit de felul in care se prezenta mana mea, la doua luni de la incident, dar a fost mai bine ca nu mi-a spus pe moment", a mai spus Kvitova.