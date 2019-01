Rafael Nadal, primul finalist de la Australian Open! Ibericul a trecut in semifinale de noua revelatie a tenisului mondial masculin. VIDEO

Rafael Nadal a obtinut calificarea in marea finala de la Australian Open 2019!

Rafael Nadal nu a stat o secunda pe ganduri si nu i-a dat nicio sansa tanarului grec, Stefanos Tsitsipas, sa-si faca de cap asa cum reusise in precedentele partide la Australian Open. Ibericul s-a impus in minimul de seturi in semifinala de joi, scor 6-2, 6-4, 6-0, dupa aproape doua ore de joc. Nadal pare intr-o dispozitie de joc de zile mari la Melbourne, iar pana acum, nu a cedat niciun set.

Pentru Rafa, aceasta a fost cea de-a 30-a semifinala de Grand Slam disputata in circuit. Spaniolul a disputat patru finale la Melbourne, insa are un singur titlul cucerit aici (dupa finala jucata cu Roger Federer in 2009). Rafa a pierdut alte trei finale: cu Novak Djokovic (2012), Stanislas Wawrinka (2014) si Roger Federer (2017). Australian Open este singurul turneu de Grand Slam la care ibericul nu are mai multe titluri cucerite, insa se poate mandri cu cele 11 trofee de la Roland Garros, trei la US Open si doua la Wimbledon.

In marea finala de duminica, ibericul se va duela cu invingatorul dintre Novak Djokovic si Lucas Pouille, semifinala programata la Melbourne vineri, de la ora 10.30, ora Romaniei.