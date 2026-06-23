Anterior, FCSB a învins-o tot după 120 de minute pe FC Botoșani, scor 4-3 (3-3), în primul baraj. Deși a fost campioana României, formația roș-albastră nu a putut să ajungă la baraj nici măcar de pe locul 7. A terminat play-out-ul abia pe poziția a opta.

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O nouă ediție asemănătoare este de neacceptat pentru finanțatorul Gigi Becali și pentru suporterii roș-albaștrilor. FCSB a publicat, pe contul de Facebook al clubului, imagini de la al doilea antrenament al verii, sub comanda antrenorului Marius Baciu.

Imaginile îi arată pe fotbaliștii fostei campioane antrenându-se cu intensitate, înaintea unui sezon în care au trei obiective clare: câștigarea campionatului, Cupei României și calificarea cel puțin în grupa unică a Conference League.

Lotul FCSB-ului de la vizita medicală*

Luni dimineață, în jurul orei 8:00, fotbaliștii de la FCSB s-au prezentat la vizita medicală. După-amiază, de la 17:30, au susținut primul antrenament, cu ocazia reunirii lotului.

Portari: Matei Popa, Răzvan Udrea, Rareș Andrei

Matei Popa, Răzvan Udrea, Rareș Andrei Fundași: Valentin Crețu, Ronny Labonne, Andre Duarte, Joyskim Dawa, Andrei Dăncuș, Risto Radunovic, Alexandru Pantea, Ricardo Pădurariu

Valentin Crețu, Ronny Labonne, Andre Duarte, Joyskim Dawa, Andrei Dăncuș, Risto Radunovic, Alexandru Pantea, Ricardo Pădurariu Mijlocași: Mihai Lixandru, Ofri Arad, Juri Cisotti, Mihai Toma, David Popa, Octavian Popescu, Dennis Politic

Mihai Lixandru, Ofri Arad, Juri Cisotti, Mihai Toma, David Popa, Octavian Popescu, Dennis Politic Atacanți: Daniel Bîrligea, Alexandru Stoian, David Avram

Absenții motivați din tabăra FCSB-ului

Printre absenți s-au numărat Florin Tănase, Mihai Popescu, Ștefan Târnovanu și Siyabonga Ngezana. Primii trei au primit o vacanță prelungită deoarece au fost prezenți la meciurile echipei naționale cu Georgia (1-1) și Țara Galilor (2-1), iar Ngezana s-a operat și este în plin proces de recuperare, urmând să meargă direct în cantonamentul din Olanda.

Lipsește, de asemenea, și Joao Paulo, care face parte din lotul selecționatei Capului Verde la Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada.

Marți, 23 iunie, FCSB a susținut al doilea antrenament al verii. Pentru roș-albaștri va urma amicalul cu Royale Union SG (5 iulie), ocazie cu care, foarte probabil, îl vor înfrunta pe fostul căpitan al echipei, Darius Olaru.

FCSB o va întâlni în turul II preliminar al Conference League pe FK Auda (Letonia), pe 23 iulie acasă în tur și pe 30 iulie în returul din deplasare.