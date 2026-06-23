GALERIE FOTO Cum au fost surprinși fotbaliștii de la FCSB la cel de-al doilea antrenament al verii

Cum au fost surprinși fotbaliștii de la FCSB la cel de-al doilea antrenament al verii Superliga
Alexandru Hațieganu
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FCSB și-a salvat sezonul după victoria în finala barajului pentru turul II preliminar al Conference League, scor 2-1 împotriva rivalei Dinamo în 120 de minute (1-1 după 90 de minute).

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FCSBSuperligaSuperliga Romanieifotbal
Din articol

Anterior, FCSB a învins-o tot după 120 de minute pe FC Botoșani, scor 4-3 (3-3), în primul baraj. Deși a fost campioana României, formația roș-albastră nu a putut să ajungă la baraj nici măcar de pe locul 7. A terminat play-out-ul abia pe poziția a opta.

Imagini de la al doilea antrenament al fotbaliștilor de la FCSB 

Imagini de la al doilea antrenament al fotbaliștilor de la FCSB

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O nouă ediție asemănătoare este de neacceptat pentru finanțatorul Gigi Becali și pentru suporterii roș-albaștrilor. FCSB a publicat, pe contul de Facebook al clubului, imagini de la al doilea antrenament al verii, sub comanda antrenorului Marius Baciu. 

Imaginile îi arată pe fotbaliștii fostei campioane antrenându-se cu intensitate, înaintea unui sezon în care au trei obiective clare: câștigarea campionatului, Cupei României și calificarea cel puțin în grupa unică a Conference League.

Lotul FCSB-ului de la vizita medicală*

Luni dimineață, în jurul orei 8:00, fotbaliștii de la FCSB s-au prezentat la vizita medicală. După-amiază, de la 17:30, au susținut primul antrenament, cu ocazia reunirii lotului. 

  • Portari: Matei Popa, Răzvan Udrea, Rareș Andrei
  • Fundași: Valentin Crețu, Ronny Labonne, Andre Duarte, Joyskim Dawa, Andrei Dăncuș, Risto Radunovic, Alexandru Pantea, Ricardo Pădurariu
  • Mijlocași: Mihai Lixandru, Ofri Arad, Juri Cisotti, Mihai Toma, David Popa, Octavian Popescu, Dennis Politic
  • Atacanți: Daniel Bîrligea, Alexandru Stoian, David Avram

Absenții motivați din tabăra FCSB-ului

Printre absenți s-au numărat Florin Tănase, Mihai Popescu, Ștefan Târnovanu și Siyabonga Ngezana. Primii trei au primit o vacanță prelungită deoarece au fost prezenți la meciurile echipei naționale cu Georgia (1-1) și Țara Galilor (2-1), iar Ngezana s-a operat și este în plin proces de recuperare, urmând să meargă direct în cantonamentul din Olanda. 

Lipsește, de asemenea, și Joao Paulo, care face parte din lotul selecționatei Capului Verde la Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada.

Marți, 23 iunie, FCSB a susținut al doilea antrenament al verii. Pentru roș-albaștri va urma amicalul cu Royale Union SG (5 iulie), ocazie cu care, foarte probabil, îl vor înfrunta pe fostul căpitan al echipei, Darius Olaru. 

FCSB o va întâlni în turul II preliminar al Conference League pe FK Auda (Letonia), pe 23 iulie acasă în tur și pe 30 iulie în returul din deplasare. 

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