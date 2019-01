Romania, spre trofeu! Filip Jianu se califica in semifinale la Australian Open! Romanul e in penultimul act si la dublu

Filip Jianu isi continua parcursul perfect la Australian Open!

Filip Jianu a obtinut in aceasta dimineata calificarea in semifinalele probei de simplu de la Australian Open, din circuitul juniorilor, dupa ce ieri reusise acest lucru si in proba de dublu.

Bucuresteanul in varsta de 17 ani, favoritul numarul 4 al competitiei de simplu, a trecut in sferturile de finala de Cannon Kingsley, scor 7-6 (5), 4-6, 6-2, dupa o ora si 41 de minute de joc.

Este pentru prima data in acest turneu cand jucatorul nostru pierde un set.

Filip va evolua azi in semifinala problei de dublu, alaturi de ibericul Nicolas Alvarez Varona Cei doi sunt faovirtii numarul 2 de pe tabloul de dublu. Ei ii vor intalni pe Cannon Kingsley si Emilio Nava.

Alaturi de Filip, in Australia, este si Andrei Mlendea, fostul tehnician al lui Marius Copil.