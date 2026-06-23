OUT de la FC Barcelona! Catalanii s-au despărțit de ”propriul copil”: ”Acord pentru transfer!”

Inaki Pena (27 de ani) a bifat 45 de apariții la prima echipă a Barcelonei, a încasat 64 de goluri, iar zece meciuri le-a încheiat fără să primească vreun gol.

După ce a fost trimis sub formă de împrumut în sezonul trecut la Elche, Inaki Pena s-a despărțit în această vară de FC Barcelona. Portarul s-a transferat în Grecia.

Catalanii au anunțat printr-un comunicat oficial că ibericul cotat la 4 milioane de euro de site-urile de specialitate va evolua pentru Panathinaikos. Transferul este definitiv.

”FC Barcelona și Panathinaikos FC au ajuns la un acord pentru transferul lui Inaki Peña la clubul grec. În vârstă de 27 de ani, Inaki Peña a ajuns în academia celor de la FC Barcelona în 2012, de la Villarreal, parcurgând toate categoriile de vârstă de la La Masia înainte de a debuta la prima echipă în ianuarie 2023.

Pe durata perioadei petrecute în tricoul blaugrana, portarul a acumulat experiență și sub formă de împrumut: la Galatasaray, în sezonul 2021/2022, și în sezonul trecut la Elche CF.

FC Barcelona îi mulțumește public lui Inaki Peña pentru angajamentul, profesionalismul și dedicarea de care a dat dovadă în perioada petrecută la club și îi urează mult succes în următoarea etapă a carierei sale profesionale”, se arată în comunicatul emis de Barcelona.

Fotbalistul dorit de Barcelona a făcut anunțul: ”Vreau transfer!”

Julian Alvarez (26 de ani), atacantul lui Atletico Madrid, a făcut anunțul momentului de la Campionatul Mondial, acolo unde este selecționat la naționala Argentinei.

După ultima partidă, atacantul a ieșit în față și a spus lucrurilor pe nume, după ce Atletico Madrid a refuzat propunerile rivalelor Barcelona și Real Madrid legate de transferul său. Concret, granzii Spaniei au oferit peste 100 de milioane de euro pentru a pune mâna pe argentinian, dar conducerea de pe ”Metropolitano” a râs (la propriu) de aceste propuneri.

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