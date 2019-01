Pustiul din reclama "Zboara, puiule, zboara" e noua senzatie a tenisului mondial! A facut turneul carierei la Australian Open si a impresionat pe toata lumea

Romania a ramas cu un singur reprezentant la Australian Open.

Este vorba despre Filip Jianu. Pustiul de 17 ani este calificat in sferturile de finala la simplu si in semifinale la dublu in proba de juniori de la Melbourne.

El este o mare speranta a tenisului mondial, iar organizatorii l-au desemnat favoritul numarul 4 la simplu si favoritul numarul 2 la dublu, acolo unde face pereche cu Nicolas Alvarez Varona.

Filip Jianu nu e un nume cunoscut in tenis, insa el poate fi cunoscut publicului larg dintr-un clip publicitar extrem de popular in urma cu 14 ani. El este micutul a carui replica dintr-un clip publicitar la o companie din industria carnii: "Zboara, puiule, zboara!".

Totusi, el nu a ramas in aceasta industie si a facut inot si tenis. Datorita talentului de care a dat dovada, el a primit un contract din partea uneia dintre cele mai mari companii de management din lume si a avut posibilitatea de a se antrena la academia lui Nick Bollatteri din SUA.