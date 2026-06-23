VIDEO EXCLUSIV Fostul selecționer al României a numit cei mai talentați fotbaliști pe care i-a antrenat

Fostul selecționer al României a numit cei mai talentați fotbaliști pe care i-a antrenat Nationala Foto: frf.ro.
Alexandru Hațieganu
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Antrenorul care a făcut carieră în rolul de selecționer al României U21 a numit fotbaliștii cei mai talentați pe care i-a pregătit.

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Emil SandoiRomania U21RomaniaEchipa Nationala
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Emil Săndoi, fost selecționer al României U21, a numit cei mai talentați fotbaliști pe care i-a pregătit în cariera sa de antrenor.  

Emil Săndoi, generos cu laudele către foștii săi elevi

Săndoi a nominalizat nu mai puțin de nouă foști elevi ai săi, deși a fost întrebat doar despre trei dintre aceștia. El i-a menționat pe Gabriel Torje, Bogdan Stancu, Ciprian Deac, Florin Gardoș, Paul Papp, Valerică Găman, Silviu Lung Junior, Ciprian Tătărușanu și Costel Pantilimon.

„E foarte greu (n.r.- să aleagă trei fotbaliști cei mai talentați pe care i-a antrenat), pentru că am avut foarte mulți fotbaliști la echipa de tineret. De obicei lumea este tentată să spună jucătorul ofensiv de fiecare dată, dar ca antrenor nu judeci așa. Vezi altfel lucrurile, pentru că jucătorii ofensivi ies în evidență printr-un gol marcat, printr-o acțiune, printr-o pasă, fundașii mai puțin. 

Ca antrenor sau ca un fost fotbalist judeci din alte puncte de vedere, nu ca un spectator. L-aș numi pe Torje, un jucător foarte talentat. Bogdan Stancu a fost un jucător foarte talentat, dintre cei pe care i-am avut eu. Ciprian Deac a fost un jucător foarte inteligent și foarte muncitor. 

Și dintre fundașii centrali aș spune Florin Gardoș. Nu întâmplător a ajuns să joace și în Anglia, în Premier League. Era un jucător cerebral, un jucător cu calități, era un profesionist. L-aș numi și pe Paul Papp, nu întâmplător joacă și acum, la vârsta asta (n.r. - 36 de ani, la Petrolul), și a jucat și la un nivel de echipă națională. Valerică Găman, la fel! 

Silviu Lung Junior. Apoi Ciprian Tătărușanu și Costel Pantilimon nu întâmplător au ajuns să apere în Premier League, în Serie A. Am antrenat foarte mulți jucători talentați la echipa națională de tineret. La echipele de club am avut și acolo, dar poate nu am avut șansa să antrenez echipe de top care să se bată la primele locuri ale clasamentului. De fiecare dată, și când am fost la Craiova, am fost numai în situații critice ale echipei”, a transmis Emil Săndoi, invitat la emisiunea „Poveștile Sport.ro”. 

Săndoi, fost selecționer U21 și un fotbalist important

Emil Săndoi a fost selecționerul României U21 în două mandate: 01.07.2006 - 19.08.2013 și 16.08.2022 - 30.06.2023. Ultima oară a pregătit-o pe Poli Iași, de care s-a despărțit în 2025, la finalul lunii ianuarie. 

Săndoi le-a mai antrenat pe Universitatea Craiova, Pandurii Târgu Jiu, FC Vaslui, Concordia Chiajna, FC Argeș și Chindia Târgoviște.

Ca fotbalist, Emil Săndoi a evoluat pe postul de fundaș central pentru Universitatea Craiova (1983-1995 și 1998-1999), Angers (1995-1996) și FC Argeș (1996-1998). 

Săndoi a adunat 30 de selecții pentru naționala României între anii 1987–1993, alături de care a jucat la Cupa Mondială din 1990. 

Emil Săndoi a câștigat ca fotbalist Divizia A (1990-1991) și Cupa României (1990-1991 și 1992-1993) cu Universitatea Craiova. 

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