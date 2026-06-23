8.000.000 de euro pentru vedeta Universității Craiova: Mihai Rotaru, afacere uriașă

Universitatea Craiova a realizat „dubla” în stagiunea trecută, după ce a reușit să cucerească Cupa României și campionatul.
Oltenii vor evolua în preliminariile Champions League, dar s-ar putea să fie nevoiți să renunțe la anumiți jucător de bază, dacă ofertele pentru ei vor fi de nerefuzat.
8 milioane de euro pentru fotbalistul oltenilor
Acesta ar putea să fie cazul lui Anzor Mekvabishvili, unul dintre cei mai bun fotbaliști din Superliga, care a ieșit în evidentă în stagiunea trecută.
Mijlocașul defensiv a reușit patru goluri și zece pase decisive în 50 de meciuri jucate în stagiunea trecută și a avut o ofertă pe numele său, dar Mihai Rotaru a refuzat-o.
Patronul oltenilor vrea cel puțin opt milioane de euro în schimbul georgianului de 25 de ani, conform Prosport.ro.
Anzor Mekvabishvili are 104 meciuri în tricoul Universității Craiova și a reușit șapte goluri și 11 pase decisive, de când a venit în ianuarie 2024 de la Dinamo Tbilisi.
2 milioane de euro este cota mijlocașului georgian, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.