Se tem de duelul cu Simona Halep! Adversarele din grupa stiu la ce sa se astepte: "Va fi foarte greu" Dueluri de FOC la Turneul Campioanelor

Simona Halep a fost repartizata in Grupa Violet a Turneului Campioanelor, alaturi de campioana US Open, Bianca Andreescu, Karolina Pliskova si Elina Svitolina.

Halep se bucura din plin de a sasea prezenta la Turneul Campioanelor, desi este constienta ca fiecare meci in parte va fi dificil. La 28 de ani impliniti, Simona este a doua cea mai experimentata jucatoare calificata la Shenzhen, dupa Petra Kvitova, cehoaica fiind cu un an mai in varsta decat romanca.

Simona Halep: „Orice meci aici va fi foarte greu”

”Este mereu ceva special sa fiu aici. Este a sasea oara si sper ca de aceasta data sa am evolutii mai bune decat la ultimele editii si sa ma bucur mai mult de tenis. Este mereu placut sa ne imbracam asa. M-am bucurat astazi ca am avut ocazia sa o fac. A fost foarte frumos sa particip la sedinta foto. Nu avem sansa sa ne imbracam asa foarte des la turnee. O sa ma bucur de gala, iar de maine o sa ma gandesc doar la meciuri. Orice meci este foarte greu”

Karolina Pliskova: „Sunt convinsa ca Halep va incerca sa dea totul pe teren”

„Va fi foarte dificil. Debutez cu Svitolina, contra careia am un bilant pozitiv, dar e campioana in exercitiu si nu ma va astepta un meci usor. Mai ales ca ea a jucat atat de bine pe final de sezon. Suprafata e un pic lenta, se preteaza mai bine la jocul ei. Chiar azi am facut un meci de pregatire cu ea si a jucat la un nivel foarte bun. Cu Bianca, am jucat intr-un singur meci anul acesta. Ea nu a jucat foarte mult, dar cand a facut-o aproape ca a castigat tot. E intr-o forma fantastica, a jucat bine si in Asia, dupa victoria de la US Open. Cred ca are o incredere foarte mare si suprafata i se potriveste si ei foarte bine. In ceea ce o priveste pe Simona, nu stiu in ce forma e ea. Stiu ca nu a jucat foarte bine in Asia, dar a avut niste probleme medicale. Acesta e ultimul turneu al anului si sunt convinsa ca Halep va incerca sa dea totul. Nu am un record foarte bun impotriva ei, dar ultimul meci pe care l-am jucat l-am castigat. Cred ca acest lucru conteaza, ma ajuta mental, dar sa vedem, va fi foarte dificil,” a declarat Karolina Pliskova, jucatoare in fata careia Simona Halep are un istoric pozitiv de 7-3 la meciurile directe.

Elina Svitolina: „Nu ma gandesc inca la meciul cu Simona Halep”

„Nu putea fi o tragere la sorti usoara, doar e Turneul Campioanelor. Cu siguranta vom avea parte de meciuri echilibrate si spectaculoase. Eu voi incerca, la fel ca si anul trecut, sa iau fiecare meci in parte. Nu ma gandesc in perspectiva. Incerc sa fiu concentrata pe prima partida si abia apoi ma voi gandi la urmatoarea adversara,” a spus Elina Svitolina, tenismena pe care Simona a invins-o in acest an in semifinale la Wimbledon.

Bianca Andreescu: „Nu am jucat niciodata cu Simona, dar am urmarit-o la TV”

„Va fi un meci foarte interesant, sunt incantata!”, a spus Bianca Andreescu despre duelul cu Simona Halep.

Simona Halep vs. Bianca Andreescu va fi ultimul meci al primei etape din faza grupelor, partida fiind programata pentru data de luni, 28 octombrie, nu inainte de ora 14:00, ora Romaniei.