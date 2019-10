TURNEUL CAMPIOANELOR | Naomi Osaka, prima victorie in Grupa Rosie! A invins-o pe Kvitova sub privirile Simonei Halep

Turneul Campioanelor a inceput la Shenzhen.

Naomi Osaka obtine primele puncte in Grupa Rosie, dupa o victorie in trei seturi in fata Petrei Kvitova, scor 7-6 4-6 6-4.

Prima partida jucata la aceasta editie a Turneului Campioanelor a fost una extrem de disputata intre numarul 3 si numarul 6 WTA.

Meciul a durat 2 ore si 40 de minute.

Din Grupa Rosie mai fac parte Ashleigh Barty si Belinda Bencic.

In tribunele arenei de la Shenzhen s-a aflat si Simona Halep, care le-a urmarit cu atentie pe cele doua posibile adversare in semifinale.

Simona Halep o va intalni luni pe Bianca Andreescu, in primul meci al romancei din faza grupelor. Halep a fost repartizata in Grupa Violet, alaturi de Andreescu, Pliskova si Svitolina.