"Halep e inca mahmura dupa succesul de la Wimbledon!" Analiza DURA inainte de Turneul Campioanelor! Americanii nu ii dau sanse Simonei la Shenzhen

Simona Halep incepe luni meciurile de la Turneul Campioanelor.

Simona Halep a fost repartizata in Grupa Violet, acolo unde le are contracandidate pe Bianca Andreescu, Elina Svitolina si Karolina Pliskova.

Romanca nu e cotata cu sanse mari de victorie finala la Shenzhen. Daca in cotele de la pariuri, Halep e considerata a 6-a favorita, jurnalistii de la ESPN considera ca are ultima sansa de a se impune.

Intr-o analiza, ESPN explica de ce Simona e a 8-a favorita. Romanca nu si-a revenit dupa succesul de la Wimbledon, sustin americanii.

"Halep e inca mahmura dupa performanta aproape impecabila impotriva marii favorite, Williams, la Wimbledon. De-a lungul intregii cariere, Halep a fost coplesita si intimidata de cel mai puternic turneu al anului, o competitie pe care conationalii sai - un numar foarte mare de fani - o pun pe primul loc. Halep nu era convinsa ca are un joc de asa maniera incat sa castige Wimbledon, pana cand a reusit sa o faca.

Daca Halep are totusi un avantaj, acela este faptul ca este odihnita pentru Shenzhen. Cu un an care a fost un mare succes - nu a fost niciodata lacoma in ceea ce priveste titlurile -, are sansa de a juca degajat. Asta poate complica lucrurile pentru jucatoarele tinere precum Barty, Osaka sau Adreescu", se arata in analiza ESPN.

COTE CASTIGATOARE TURNEUL CAMPIOANELOR

1. Bianca Andreescu - 4.00

2. Naomi Osaka - 5.50

3. Ashleigh Barty - 5.50

4. Karolina Pliskova - 7.00

5. Petra Kvitova - 7.50

6. Simona Halep - 8.50

7. Elina Svitolina - 8.50

8. Belinda Bencic - 14.00