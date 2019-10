Bianca Andreescu, in lacrimi inaintea duelului cu Simona Halep de la Turneul Campioanelor! Mesajul care a tulburat-o pe canadianca

Bianca Andreescu a primit o scrisoare emotionanta din partea unui parinte din Canada.

Numarul 4 WTA a fost impresionata profund de mesajul unui tatic a doua fiice, care i-a scris Biancai pe un servetel un mesaj prin care ii multumeste ca a exercitat o influenta pozitiva asupra fiicelor sale, oferindu-le un model de ambitie demn de urmat.

„Iti multumesc,

Am doua fiice. Le-ai inspirat pe amandoua in mod profund. Niciuna dintre ele nu joaca tenis, dar cunosc ceea ce ai reusit tu sa faci. Datorita tie, fiicele mele stiu ca nimic nu este imposibil daca au o dorinta suficient de puternica. Ca parinte, sunt foarte recunoscator pentru impactul pe care il ai in vietile copiilor mei.

Iti multumesc si fie ca aceasta calatorie sa iti aduca atata bucurie cat ai adus in vietile altora.

Un canadian.”

Vizibil emotionata, Bianca Andreescu a scris replica pe Twitter: „Asta este cel mai frumos lucru intr-o cariera de tenismena. Cineva din acelasi avion cu mine a scris un mesaj foarte frumos pe un servetel si mi l-a inmanat. Am inceput sa plang, pentru ca uneori nu realizez impactul pe care il am asupra altora prin ceea ce reusesc sa fac. Intotdeauna mi-am dorit sa fac bine in lume si sa am o influenta pozitiva asupra vietilor oamenilor. Ii multumesc omului care a scris mesajul acesta si le multumesc tuturor celor care imi scriu mesaje de incurajare. Sunt mai mult decat recunoscatoare,” a scris Bianca Andreescu.

Tragerea la sorti de la Shenzhen a repartizat-o pe Bianca Andreescu in Grupa Violet, alaturi de Simona Halep, Elina Svitolina si Karolina Pliskova.

Bianca Andreescu va debuta la Turneul Campioanelor impotriva Simonei Halep, jucatoare cu care nu s-a mai duelat niciodata pana in prezent.

Meciul va avea loc luni, 28 octombrie, nu inainte de ora 14:00, ora Romaniei. Partida va constitui epilogul primei etape a fazei grupelor de la Turneul Campioanelor 2019.