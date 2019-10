Aparitie de GALA pentru Simona Halep la Shenzen! Cine a castigat DUELUL vestimentar dintre Halep si Andreescu

Numarul 5 WTA a luat ochii oamenilor prezenti la ceremonia premergatoare competitiei propriu-zise, imbracandu-se intr-o rochie albastra.

Simona Halep, zambitoare inaintea Turneului Campioanelor

Simona Halep being introduced at the WTA Finals Draw Gala.

Simona a participat inainte de ceremonie la o sedinta foto alaturi de toate celelalte participante la turneu si s-a aratat bine dispusa pe intreaga durata a zilei, publicand pe Instagram instantanee alaturi de Daniel Dobre, Darren Cahill si Theo Cercel.

La finalul zilei, Simona le-a transmis suporterilor sai „Noapte buna din Shenzhen,” urmand ca romanca sa inceapa sa se gandeasca la meciul de luni inca de sambata, conform spuselor ei.

De partea opusa a fileului, Bianca Andreescu a optat pentru o rochie mai lunga, dar si mai exotica la ceremonia tragerii la sorti.

Pentru Bianca Andreescu, versiunea 2019 este prima a Turneului Campioanelor la care participa.

Photos from the Draw Ceremony for the WTA Finals????

Bianca’s first match with take place on Monday vs Simona Halep???? The match is available to watch for Canadians on @DAZN_CA!! pic.twitter.com/DNWmWTLgie