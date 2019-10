SIMONA HALEP - BIANCA ANDREESCU | Organizatorii au anuntat ora de start a meciului de la Turneul Campioanelor! Intalnire in premiera intre cele doua

Din articol Halep spera sa scape de problema accidentarilor

Simona Halep se va duela cu Bianca Andreescu in primul ei meci din Grupa Violet de la Turneul Campioanelor.

Organizatorii de la Shenzhen au anuntat ora de start a partidei de luni dintre Simona Halep si Bianca Andreescu.

Meciul va incepe la ora 14:00, in timp ce cealalta partida a grupei, Pliskova - Svitolina, va incepe la ora 12:30.

Intalnirea de la Shenzhen este prima dintre Simona Halep si Bianca Andreescu.

Bianca Andreescu si-a exprimat entuziasmul la aflarea vestii ca va juca impotria Simonei Halep:

"Stiu ca nu va fi usor. Orice jucatoare din aceasta competitie este o adversara grea. Abia astept sa vad ce pot face impotriva lor. Sper sa pot face lucruri bune. Am jucat cu Svitolina si Pliskova anul acesta, deci intr-un fel stiu la ce sa ma astept. Cu Simona nu am jucat niciodata, dar am urmarit-o. Va fi un meci foarte interesant, deci sunt entuziasmata", a spus Bianca Andreescu.

Halep spera sa scape de problema accidentarilor

Simona Halep este pentru a sasea oara la rand prezenta la Turneul Campioanelor, insa la editia de anul trecut, romanca a fost nevoita sa se retraga din cauza unei accidentari.

Nici anul acesta nu merge la Shenzhen perfect sanatoasa. Halep revine dupa noi probleme la spate.

"Este mereu ceva special sa fiu aici. Este a sasea oara si sper ca de aceasta data sa am evolutii mai bune decat la ultimele editii si sa ma bucur mai mult de tenis. Este mereu placut sa ne imbracam asa. M-am bucurat astazi ca am avut ocazia sa o fac. Orice meci este foarte greu", a spus Simona Halep.