Pe aici nu se trece?! Simona Halep va avea un TRASEU IMPOSIBIL in saptamana a doua la Melbourne: cum ar arata varianta norocoasa 

Simona Halep este la patru victorii distanta de castigarea trofeului.

Simona Halep a ajuns cu brio in saptamana a doua de concurs la Australian Open, pierzand un singur set in primele trei tururi la Melbourne.

Inevitabil, traseul virtual al romancei se complica simtitor din aceasta faza competitionala, dar parcursul din acest an la Australian Open o obliga la unul dintre cele mai grele cursuri de urmat inspre trofeu.

Traseul virtual al Simonei Halep la Australian Open 2021



Optimi: Iga Swiatek (17 WTA)

Sferturi: Serena Williams (11 WTA) / Aryna Sabalenka (7 WTA)

Semifinale: Naomi Osaka (3 WTA) / Garbine Muguruza (14 WTA)

Finala: Ashleigh Barty (1 WTA)

A special thank you to the fans tonight ???? Round ???????????????? here we come ????#AusOpen pic.twitter.com/z5yqmu8waj — Simona Halep (@Simona_Halep) February 12, 2021

In optimi, Halep o va infrunta pe Iga Swiatek (17 WTA), confruntare urmata de o posibila intalnire cu Serena Williams (11 WTA) ori Aryna Sabalenka (7 WTA), in sferturi.

In penultimul act, campioana de la Wimbledon ar putea juca impotriva japonezei Naomi Osaka (3 WTA) ori a spanioloaicei Garbine Muguruza (14 WTA); cele doua se vor duela duminica in meci direct. In finala, Ashleigh Barty, liderul mondial ar fi cea mai probabila oponenta pentru Simona Halep, in cazul in care jucatoarea din Constanta va juca in acest an a doua finala a carierei la AO.

Best-case scenario: cum ar arata varianta ultra-norocoasa a traseului virtual



In cazul in care norocul ii va surade Simonei Halep in partea finala a turneului, Halep ar trece in minimum de seturi de Iga Swiatek si ar infrunta-o pe Aryna Sabalenka in sferturi, jucatoare pe care o conduce cu 3-1 la meciurile directe, toate fiind disputate pe hard.

In semifinale, scenariul cel mai norocos ar presupune ca adversara romancei sa fie Su-Wei Hsieh (71 WTA), din Taipei. Aceasta ar ajunge aici cu conditia sa o invinga atat pe Marketa Vondrousova in optimi, cat si pe castigatoarea meciului dintre Muguruza si Osaka, in sferturi.

In ultimul act, cel mai norocos, dar putin probabil scenariu i-ar aduce-o in fata pe Shelby Rogers, dar o previziune mai realista ar califica-o pe Elina Svitolina in finala, ucraineanca neavand pana acum experienta unei finale de Slam.