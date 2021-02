Pronosticul lui CTP | Cum evalueaza jurnalistul sansa revansei Simonei Halep cu Iga Swiatek: "Mai mult ca sigur, nu va fi un meci in doua seturi. Vom asista la o batalie!"

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu nu concepe un meci terminat in doua seturi in optimea de finala Halep vs. Swiatek.

Editorialistul Cristian Tudor Popescu a relatat cum anticipeaza maniera de desfasurare a ostilitatilor partidei dintre Simona Halep si Iga Swiatek din cadrul optimilor de finala ale Openului Australian, editia 2021.

Spre deosebire de meciul de la Roland Garros din 4 octombrie 2020, aceasta partida se anunta mult mai lunga, afirma CTP. Suprafata de joc ar putea fi in avantajul tinerei poloneze, conform jurnalistului in varsta de 64 de ani, dar acest plus ar putea fi contrabalansat de starea psihica buna a Simonei din prezent.

"Suprafata de la Roland Garros era un avantaj pentru Simona in raport cu suprafata mult mai rapida de la Australian Open. A fost accelerata suprafata, are o alta componenta care mareste viteza mingii. E un avantaj pentru jucatoarele puternice, cum este Iga Swiatek," a afirmat jurnalistul CTP exclusiv pentru www.sport.ro.

"Un semn bun pentru mine, ca stare psihica a Simonei, a fost ca nu s-a ferit sa rosteasca verbul 'a zdrobi', a spus cand a fost intrebata de infrangerea de la Roland Garros, zambind usor. Faptul ca isi asuma infrangerea de acolo arata starea ei psihica buna. Daca meciul va fi cu Swiatek, eu nu fac predictii in general, dar aici as spune ca, mai mult ca sigur, nu va fi un joc in doua seturi. Nu va fi un joc terminat intr-o ora si ceva. Cred ca de data asta vom asista la o batalie consistenta intre cele doua jucatoare de clasa mondiala," a adaugat editorialistul in cadrul emisiunii 'Ora Exacta in Sport' difuzata vineri-dimineata la Pro X.