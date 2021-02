"Simona e o campioana, nu ma astept sa castig!" Poloneza Iga Swiatek isi doreste un MECI LUNG impotriva Simonei Halep

Iga Swiatek isi doreste ca meciul cu Simona Halep sa ajunga la o durata mai mare decat confruntarile anterioare.

Iga Swiatek a declarat la conferinta de presa organizata dupa victoria sa in turul 3 in dauna frantuzoaicei Fiona Ferro, scor 6-4, 6-3 ca asteapta cu nerabdare meciul cu Simona Halep si se asteapta ca duelul sa fie mult mai dificil pentru ea decat a fost confruntarea de la Roland Garros din toamna.

"Simona e o jucatoare grozava. Chiar daca am jucat ultimul meci, simt ca nu am nimic de pierdut. E o campioana. O sa dau tot ce am mai bun pentru a face un joc perfect, dar nu ma astept ca o sa castig, pentru ca o intalnesc pe Simona. Ultimul meci a fost minunat, dar eu ma simteam perfect in Paris; va fi dificil sa fiu din nou in acea forma, deci nu ma astept sa castig usor. Va fi o partida grea, sper doar sa jucam un tenis bun si... poate un meci mai lung," a declarat Iga Swiatek, numarul 17 WTA.

"Nu sunt inca un superstar al tenisului, ca sa pot cere care sa fie ora de start a urmatorului meci. Sper sa ajung acolo in curand si sa fiu mai confortabila cu asta," a adaugat Iga Swiatek, care a admis ca a fost dificil pentru ea sa inceapa meciul din turul 3, cu Fiona Ferro la ora 22:00, fus orar australian.

"Acum incerc sa uit ca sunt o campioana de Grand Slam. Vreau doar sa ma concentrez, sa ma bucur ca sunt aici si sa-mi fac jocul. Ma simt bine aici la Melbourne, intotdeauna mi-a placut aici. Zgura e suprafata mea preferata, dar nu vom avea prea multe turnee pe zgura sezonul acesta, deci trebuie sa fiu gata pentru terenurile hard, care probabil pot deveni noua mea suprafata favorita," a concluzionat jucatoarea poloneza in varsta de 19 ani.

Halep vs. Swiatek se joaca duminica-dimineata de la ora 10:00 in primul meci al sesiunii de seara pe Arena Rod Laver.