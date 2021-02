Idolul Simonei Halep, Justine Henin prefateaza meciul din optimi cu Iga Swiatek: "Daca Iga joaca bine, e dificil pentru Simona, cu stilul ei de joc." 

Justine Henin a prefatat meciul Simonei Halep din optimile Australian Open, unde romanca se va duela cu Iga Swiatek.

Justine Henin a facut avancronica meciului dintre Simona Halep si Iga Swiatek, unul dintre cele trei blockbuster-uri care vor avea loc in optimile de finala ale tabloului feminin de simplu, alaturi de Naomi Osaka vs. Garbine Muguruza si Aryna Sabalenka vs. Serena Williams.

"Va fi un meci foarte bun. E interesant, fiindca stim cu totii calitatile Simonei Halep, iar constanta ei este extraordinara. Este una dintre cele mai constante jucatoare din circuit. Atunci cand Swiatek a invins-o la Roland-Garros, ea a jucat la un nivel nemaipomenit. A fost impresionant nu doar faptul ca a castigat, ci nivelul la care a jucat. Acum, toata lumea are asteptari de la ea si momentan se descurca.

Va fi dificil pentru ea sa se intoarca la Paris si sa-si apere titlul – am vazut ce s-a intamplat cu Sofia Kenin, campioana aici anul trecut. La Paris mingea a fost grea, astfel incat a putut face orice dorea. Cu forta ei, i-a pus probleme Simonei, care nu a avut timp sa-si organizeze jocul. Stim ca Halep are nevoie de timp pentru a-si organiza jocul.

Se misca bine, acopera terenul bine, dar nu poate lovi la fel de tare – este opusul lui Swiatek. Atunci cand Iga joaca bine este dificil pentru Simona, cu stilul ei de joc," a declarat Justine Henin in exclusivitate pentru Eurosport, noteaza Gazeta Sporturilor.

Simona Halep si Iga Swiatek s-au mai intalnit direct de doua ori, scorul meciurilor fiind egal, 1-1. Va fi primul duel pe hard intre cele doua. Meciul se joaca duminica-dimineata, de la ora 10:00, ora Romaniei.