'Meciul neindragostitelor de Valentine's Day?' :) Simona Halep si Iga Swiatek au oferit raspunsuri curioase la intrebarea: "Care e rolul iubirii in tenis?" 

Simona Halep si Iga Swiatek au fost surprinse de intrebarea pusa de un jurnalist ESPN.

14 februarie este Valentine's Day sau doar o alta zi de Grand Slam pentru majoritatea competitorilor de la Australian Open. Un jurnalist american al televiziunii ESPN a pus mai multor tenismeni o intrebare care i-a pus in mod neasteptat intr-o aparenta dificultate.

"14 februarie e sarbatoarea dragostei. Care e rolul iubirii in tenis?" a fost intrebarea adresata de ziaristul american mai multor jucatori si jucatoare, printre care Simona Halep sau Iga Swiatek.

"Nu ma gandesc in ce zic joc, care e insemnatatea zilei respective, dar, da, e placut sa fiu aici si in februarie. Ma voi concentra doar pe tenis si voi sarbatori Valentin's Day dupa meci. Dragostea inseamna totul in viata mea. Imi place sa o impartasesc cu persoanele importante din jurul meu. Dragostea pentru sport e la fel de importanta, pentru ca gestionezi mult mai bine tensiunea din meciurile grele, dar si deplasarile saptamanale. Daca dragoste nu e, devine mult mai greu sa joci tenis," a declarat Simona Halep in auzul jurnalistilor prezenti la Melbourne.

"Depinde de fiecare individ. Cred ca iubirea e importanta nu doar in tenis, dar si in viata. Simt ca nu am avut timp in viata mea pentru a ma concentra pe iubire. Deci da, voi ramane mereu singura (rade). Imi pare rau daca asta nu e raspunsul perfect," a declarat Iga Swiatek.

I needed a video of Iga talking about team forever alone for Valentine’s day ????????.

Thanks @FortyDeuceTwits . pic.twitter.com/aIB8OctdDP — Nawal (@NawalNadal) February 12, 2021