Patrick Muratoglu a anuntat planul de retragere al Serenei Williams! Care este conditia fizica a tenismenei 

Antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglou a facut ultimul anunt cu privire la planul de retragere al Serenei Williams.

Mouratoglou nu se indoieste de faptul ca Serena mai poate castiga turnee de mare slem si prevede un viitor in care Serena va juca tenis profesionist si la 40 de ani, atat timp cat ea va considera ca va avea sanse reale la castigarea celor mai importante turnee din WTA.

Patrick Mouratoglou: "Serena este intr-o conditie fizica mai buna decat a fost acum vreo doi ani"

"Daca Serena vrea, poate sa joace si dupa 40 de ani. In cazul in care site ca inca poate sa castige turnee de mare slem, cred ca va continua sa joace. E o atleta incredibila si poate concura la cel mai inalt nivel. A ajuns in finala la ultimele ei 4 turnee Grand Slam, deci nu are nevoie sa demonstreze nimic", a declarat Mouratoglou.

"Serena nu joaca de dragul de a participa, ea joaca pentru victorie. Daca va simti ca nu poate castiga Slam-uri, se va retrage. Inca are foame de trofee, nu s-a scimbat nimic la ea", a conchis Patrick Mouratoglou.

Serena Williams, 10 turnee de mare slem castigate cu Patrick Mouratoglou antrenor

Serena are in prezent 38 de ani si lucreaza alaturi de Patrick Mouratoglou din 2012. Cu Mouratoglou antrenor, Serena si-a trecut in cont 10 titluri de Grand Slam, insa nu a mai castigat nicio intrecere de acest calibru in ultimii 2 ani.

Ultimul turneu de mare slem castigat de Serena Williams a fost editia 2017 a Openului Australian.