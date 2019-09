Simona Halep are cosmaruri cu unul din meciurile de anul acesta! "M-a batut. Nu pot sa uit asta"

Simona Halep a fost pe culmile extazului in 2018, cand a reusit sa castige Roland Garros, bifand primul sau titlu de mare slem. In acest an insa, zgura de la Paris nu i-a priit romancei, care s-a oprit in sferturile de finala.

Simona a fost invinsa de pustoaica de 17 ani, americanca Amanda Anisimova in minimum de seturi, scor 2-6, 4-6.

Intr-un interviu al carui context ii cerea Simonei Halep sa ofere o privire de ansamblu asupra jucatoarelor din circuitul WTA, Halep nu a putut sa nu isi laude adversara de la Openul Francez, utilizand insa o exprimare care denota faptul ca romanca asteapta cu nerabdare sa isi ia revansa in fata Anisimovei.

Simona Halep: „Anisimova m-a batut la Roland Garros. Nu pot sa uit asta.”

Din momentul faimoasei victorii cu Simona Halep, Amanda Anisimova nu a mai jucat decat 8 meciuri in circuitul WTA, dintre care a castigat 4.

La Wimbledon in acest an, turneu castigat de Simona Halep, Anisimova a invins-o pe Sorana Cirstea in primul tur, scor 6-3, 6-3.