OUT! Nu mai intră în planurile lui Chivu și pleacă de la Inter

Fundașul francez nu intră în planurile lui Cristi Chivu pentru noul sezon, iar conducerea campioanei Italiei caută deja soluții pentru a-l transfera în această vară.

Împrumutat sezonul trecut la Olympique Marseille, Benjamin Pavard nu a reușit să îi convingă pe oficialii clubului francez să activeze opțiunea de cumpărare.

Beșiktaș a intrat pe fir

Jurnaliștii italieni susțin că tensiunile dintre Pavard și Chivu au apărut încă de la începutul sezonului. Fundașul ar fi fost nemulțumit după ce nu a fost titularizat într-un meci cu Udinese. DETALII AICI