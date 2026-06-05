OUT! Nu mai intră în planurile lui Chivu și pleacă de la Inter

OUT! Nu mai intră în planurile lui Chivu și pleacă de la Inter Serie A
SPORT.RO
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Benjamin Pavard (30 de ani) este tot mai aproape de despărțirea de Inter. 

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Benjamin Pavardcristi chivuInter Milano
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Fundașul francez nu intră în planurile lui Cristi Chivu pentru noul sezon, iar conducerea campioanei Italiei caută deja soluții pentru a-l transfera în această vară.

Împrumutat sezonul trecut la Olympique Marseille, Benjamin Pavard nu a reușit să îi convingă pe oficialii clubului francez să activeze opțiunea de cumpărare. 

Beșiktaș a intrat pe fir

Jurnaliștii italieni susțin că tensiunile dintre Pavard și Chivu au apărut încă de la începutul sezonului. Fundașul ar fi fost nemulțumit după ce nu a fost titularizat într-un meci cu Udinese. DETALII AICI

Astfel, viitorul lui Pavard pare să fie departe de Serie A. Conform Corriere dello Sport, Beșiktaș este primul club care și-a manifestat interesul concret pentru fundașul aflat sub contract cu Inter până în vara anului 2028.

Turcii speră să profite de situație și încearcă să îl convingă pe internaționalul francez să accepte o nouă provocare.

Principalul obstacol rămâne salariul fotbalistului, care încasează aproximativ cinci milioane de euro net pe sezon la Milano.

Transferat de Inter de la Bayern Munchen pentru 32 de milioane de euro, Benjamin Pavard a adunat 70 de apariții în tricoul nerazzurrilor, a înscris un gol și a oferit patru pase decisive. Alături de formația italiană a câștigat un titlu în Serie A și Supercupa Italiei.

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