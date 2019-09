Ghinion teribil pentru Simona Halep! Retragerea de la Wuhan nu e cadoul pe care si-l dorea: romanca implineste 28 de ani peste doua zile!

Din articol Simona Halep, accidentare cu 2 zile inainte de ziua de nastere

Simona Halep a fost nevoita sa se retraga din turneul WTA Premier 5 de la Wuhan din cauza unor dureri serioase in zona lombara.

In consecinta, Halep s-a oprit in faza optimilor de finala, adversara ei Elena Rybakina urmand sa joace cu Sabalenka/Bertens in sferturi.

Accidentarea are o sincronizare extrem de nefericita pentru Simona Halep, intai pentru ca aceasta este saptamana cand Halep isi va aniversa ziua de nastere. Numarul 6 WTA va implini 28 de ani in data de 27 septembrie.

Simona Halep, accidentare cu 2 zile inainte de ziua de nastere

Vestea este nefericita si in ceea ce priveste obiectivul Simonei Halep pentru restul sezonului: acela de a urca pe primul loc 1 WTA. Simona a ratat sansa de a castiga peste 500 de puncte WTA, dar, mai important, oportunitatea de a aduna mai multe meciuri in picioare si de a se pregati corespunzator pentru turneele mai dificile care urmeaza.

Simona Halep retires due to injury while trailing 5-4. Elena Rybakina moves into the @wuhanopentennis quarterfinals #WuhanOpen pic.twitter.com/YisFax2oun — WTA (@WTA) September 25, 2019

Simona Halep este programata sa joace turneul Premier Mandatory de la Beijing, care se va derula in perioada 28 septembrie – 6 octombrie.

Cel mai probabil, Simona Halep nu va participa azi nici in meciul pe care il avea programat pe tabloul de dublu, alaturi de Raluca Olaru.