Cristi Chivu a găsit ”buba” din fotbalul italian: ”Nu sunt perfect, dar nici voi nu sunteți!”

Cristi Chivu a acordat un interviu în presa italiană în care a vorbit, printre altele, despre lucrurile care trebuie să se schimbe în fotbalul italian, în general, și la Inter Milano, în particular.

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Antrenorul român a mărturisit că fotbalul italian a rămas în urmă din punct de vedere economic, comparativ cu cluburile din Premier League și spune că o soluție ar fi o dezvoltare la nivelul academiilor.

Cristi Chivu susține că și-ar dori să poată promova mai mulți jucători tineri, însă presiunea competiției nu îi permite să facă acest lucru.

”Am rămas puțin în urmă, atât din punct de vedere economic, cât și sportiv. Englezii își pot permite să mențină un nivel competitiv datorită cheltuielilor și salariilor pe care le oferă, lucruri de neconceput aici.

Ceea ce trebuie îmbunătățit este munca la nivelul sectorului juvenil. Noi vrem să le oferim șanse tinerilor să joace, dar, să fim sinceri, dacă se pierd două meciuri este o adevărată catastrofă, este o presiune exagerată.

Se doresc rezultate imediate, nu proiecte pe termen lung. Fotbalul devine o obsesie și se pierde claritatea în judecată. Toată lumea comentează orice, iar rețelele sociale amplifică și mai mult totul. Vrem totul repede, preferăm scurtăturile în locul drumului corect și temeinic.

Trebuie să existe echilibru în înfrângeri și, spun asta în primul rând pentru mine, și în victorii. În prima zi când am ajuns la Inter Milan am spus: <<Eu nu sunt perfect, dar nici voi nu sunteți. Dar împreună putem realiza lucruri mărețe>>. Și așa a fost”, a spus Cristi Chivu într-un interviu acordat pentru Corriere della Sera.