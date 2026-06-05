Fostul campion mondial, impresionat de „coșmarul” FCSB-ului: „Îl urmăresc de ceva timp”

„Les Bleus” au condus la pauză după golul lui Rayan Cherki (45), însă ivorienii au întors scorul în repriza secundă prin Guela Doue (53) și Amad Diallo (84).

Djorkaeff, cuvinte mari pentru Cherki

După meci, fostul internațional francez Youri Djorkaeff, campion mondial în 1998, l-a lăudat pe tânărul mijlocaș ofensiv Rayan Cherki.

Djorkaeff a spus că jucătorul crescut la Lyon are nivelul necesar pentru a deveni titular la naționala Franței la Cupa Mondială.

„Îl urmăresc de ceva timp. A trecut la un alt nivel. A arătat că are ce îi trebuie pentru a-și asuma responsabilități și pentru a juca de la început. Tactica va decide, dar el a demonstrat că are nivelul și dorința de a se impune”, a declarat fostul internațional francez.

Rayan Cherki este deja un nume „marcant” pentru suporterii FCSB

Fanii FCSB-ului îl țin minte prea bine pe Cherki. A fost jucătorul-cheie în eliminarea dureroasă suferită de roș-albaștri în optimile Europa League.