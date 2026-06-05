Fostul campion mondial, impresionat de „coșmarul” FCSB-ului: „Îl urmăresc de ceva timp”

Fostul campion mondial, impresionat de „coșmarul” FCSB-ului: „Îl urmăresc de ceva timp” CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Franța a pierdut surprinzător, scor 1-2, amicalul disputat la Nantes împotriva Coastei de Fildeș, într-o partidă de pregătire pentru Cupa Mondială 2026 din SUA, Mexic și Canada.

TAGS:
Rayan CherkiFCSBLyonFranta
Din articol

„Les Bleus” au condus la pauză după golul lui Rayan Cherki (45), însă ivorienii au întors scorul în repriza secundă prin Guela Doue (53) și Amad Diallo (84).

Djorkaeff, cuvinte mari pentru Cherki

După meci, fostul internațional francez Youri Djorkaeff, campion mondial în 1998, l-a lăudat pe tânărul mijlocaș ofensiv Rayan Cherki.

Djorkaeff a spus că jucătorul crescut la Lyon are nivelul necesar pentru a deveni titular la naționala Franței la Cupa Mondială.

„Îl urmăresc de ceva timp. A trecut la un alt nivel. A arătat că are ce îi trebuie pentru a-și asuma responsabilități și pentru a juca de la început. Tactica va decide, dar el a demonstrat că are nivelul și dorința de a se impune”, a declarat fostul internațional francez.

Rayan Cherki este deja un nume „marcant” pentru suporterii FCSB

Fanii FCSB-ului îl țin minte prea bine pe Cherki. A fost jucătorul-cheie în eliminarea dureroasă suferită de roș-albaștri în optimile Europa League.

Tânărul francez a fost decisiv în ambele manșe: a marcat și a pasat decisiv atât în victoria de la București (3-1), cât și în returul de pe teren propriu (4-0), unde a umilit practic apărarea bucureștenilor.

La doar 21 de ani, Cherki este văzut ca un produs de lux al academiei lui Lyon. A reprezentat Franța la toate categoriile de vârstă și a câștigat medalia de argint la Jocurile Olimpice, sub comanda lui Thierry Henry. 

Revenind la Youri Djorkaeff, pe lângă titlul mondial alături de Franța, în vitrina sa de trofee regăsim și:

  • Campion mondial (1998)
  • Campion european (2000)
  • Câștigător Cupa UEFA cu Inter (1997/98)
  • Câștigător Cupa Cupelor (1995/96 cu PSG)
  • Campion al Confederațiilor (2001)
  • Câștigător Cupa Franței (1990/91)
  • Golgheter Ligue 1 (1993/94)
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac premier
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac premier
ARTICOLE PE SUBIECT
Reacția usturătoare a lui Cristi Borcea după plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo: ”S-a săturat de vrăjeli!”
Reacția usturătoare a lui Cristi Borcea după plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo: ”S-a săturat de vrăjeli!”
Kopic și Dinamo, final de drum. Croatul nu a câștigat nimic cu gruparea roș-albă. Care a fost o decizie de neînțeles
Kopic și Dinamo, final de drum. Croatul nu a câștigat nimic cu gruparea roș-albă. Care a fost o decizie de neînțeles
Messi ”taie și spânzură” la națională! Selecționerul Argentinei anunță: ”Nu iau nicio decizie fără să mă consult cu el!”
Messi ”taie și spânzură” la națională! Selecționerul Argentinei anunță: ”Nu iau nicio decizie fără să mă consult cu el!”
ULTIMELE STIRI
Cristi Chivu a găsit ”buba” din fotbalul italian: ”Nu sunt perfect, dar nici voi nu sunteți!”
Cristi Chivu a găsit ”buba” din fotbalul italian: ”Nu sunt perfect, dar nici voi nu sunteți!”
România va găzdui prima ediţie a Turneului Final al Women’s EHF EURO Cup. Ce spune Bogdan Voina, președintele FRH
România va găzdui prima ediţie a Turneului Final al Women’s EHF EURO Cup. Ce spune Bogdan Voina, președintele FRH
România - Țara Galilor, mâine, de la 20:45. Tot ce trebuie să știi despre meci se găsește pe Sport.ro
România - Țara Galilor, mâine, de la 20:45. Tot ce trebuie să știi despre meci se găsește pe Sport.ro
OUT! Nu mai intră în planurile lui Chivu și pleacă de la Inter
OUT! Nu mai intră în planurile lui Chivu și pleacă de la Inter
Turcii titrează: ”El este noul antrenor al lui Gaziantep!” Situația lui Mirel Rădoi, dezvăluită
Turcii titrează: ”El este noul antrenor al lui Gaziantep!” Situația lui Mirel Rădoi, dezvăluită
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, victorios! Anunțul făcut de patronul FCSB: ”A semnat contractul”

Gigi Becali, victorios! Anunțul făcut de patronul FCSB: ”A semnat contractul”

Zeljko Kopic, OUT de la Dinamo! ”Astăzi, drumurile noastre ajung să se despartă”

Zeljko Kopic, OUT de la Dinamo! ”Astăzi, drumurile noastre ajung să se despartă”

Dorinel Munteanu și-a găsit echipă!

Dorinel Munteanu și-a găsit echipă!

Înlocuitor pentru Kopic! Cine ar putea antrena Dinamo din sezonul următor

Înlocuitor pentru Kopic! Cine ar putea antrena Dinamo din sezonul următor

Cu cine semnează Zeljko Kopic după plecarea de la Dinamo!

Cu cine semnează Zeljko Kopic după plecarea de la Dinamo!

Transferul pentru care Gigi Becali e gata să spargă banca la FCSB: "Dau și 3 milioane!"

Transferul pentru care Gigi Becali e gata să spargă banca la FCSB: "Dau și 3 milioane!"



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu a găsit ”buba” din fotbalul italian: ”Nu sunt perfect, dar nici voi nu sunteți!”
Cristi Chivu a găsit ”buba” din fotbalul italian: ”Nu sunt perfect, dar nici voi nu sunteți!”
Turcii titrează: ”El este noul antrenor al lui Gaziantep!” Situația lui Mirel Rădoi, dezvăluită
Turcii titrează: ”El este noul antrenor al lui Gaziantep!” Situația lui Mirel Rădoi, dezvăluită
Noul jucător de la FCSB? El e fotbalistul care îndeplinește descrierea lui Mihai Stoica
Noul jucător de la FCSB? El e fotbalistul care îndeplinește descrierea lui Mihai Stoica
România va găzdui prima ediţie a Turneului Final al Women’s EHF EURO Cup. Ce spune Bogdan Voina, președintele FRH
România va găzdui prima ediţie a Turneului Final al Women’s EHF EURO Cup. Ce spune Bogdan Voina, președintele FRH
OUT! Nu mai intră în planurile lui Chivu și pleacă de la Inter
OUT! Nu mai intră în planurile lui Chivu și pleacă de la Inter
Alte subiecte de interes
„Coșmarul” FCSB-ului, convocat în premieră la echipa națională!
„Coșmarul” FCSB-ului, convocat în premieră la echipa națională!
Coșmarul FCSB-ului pleacă de la Lyon: viitoarea destinație a jucătorului care a „ucis“ campioana României
Coșmarul FCSB-ului pleacă de la Lyon: viitoarea destinație a jucătorului care a „ucis“ campioana României
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
"E foarte inteligent!" Belgia, adversara României la EURO, răspunde cu un transfer răsunător
"E foarte inteligent!" Belgia, adversara României la EURO, răspunde cu un transfer răsunător
Semifinalista Champions League din 2020 se face de rușine! Nu a bătut pe nimeni în acest sezon și este "lanternă roșie"
Semifinalista Champions League din 2020 se face de rușine! Nu a bătut pe nimeni în acest sezon și este "lanternă roșie"
CITESTE SI
Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să conducă Guvernul României

stirileprotv Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să conducă Guvernul României

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

Victorie importantă pentru Bolojan la CCR. Ordonanța SAFE este constituțională

stirileprotv Victorie importantă pentru Bolojan la CCR. Ordonanța SAFE este constituțională

Ce are de rezolvat urgent noul guvern, indiferent de componența lui. De la calmarea investitorilor, la datoriile către privat

stirileprotv Ce are de rezolvat urgent noul guvern, indiferent de componența lui. De la calmarea investitorilor, la datoriile către privat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!