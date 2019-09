Patrick Muratoglu le raspunde criticilor: "Serena a pierdut 4 finale de Grand Slam, dar macar a ajuns in 4 finale la nici 2 ani dupa ce a nascut"

Antrenorul Serenei Williams le-a raspuns contestatarilor americancai dupa finala de US Open pierduta in fata Biancai Andreescu

Muratoglu a ales sa isi exprime parerea si sa raspunda tuturor speculatiilor conform carora Williams s-ar retrage din tenisul mondial.

"Sportul poate fi necrutator. Ai intotdeauna alegerea carei parti de pahar sa o vezi, pe jumatate plin sau pe jumatate gol. Serena a pierdut ultimele 4 finale de Grand Slam, dar de asemenea, ea a ajuns in 4 finale de Grand Slam la nici 2 ani dupa ce a nascut, la aproape 38 de ani. Este o reusita incredibila, chiar daca obiectivul este sa castigi turnee.

Sunt extrem de mandru de ea si de ce e capabila sa obtina. Exista mereu optiunea de a renunta, varianta oferita de cei care isi lasa frustrarile sa le domine opiniile. Cealalta optiune este sa continui lupta pentru marile trofee.

Sportul poate fi necrutator, dar asta e unul din motivele pentru care il iubim", a scris Muratoglu pe pagina oficiala de Twitter.

My thoughts waking up this morning. pic.twitter.com/23w2YDrZ1J