RASISMUL NU ARE LIMITE! Serena Williams a fost comparata cu o maimuta de catre un prezentator din Romania! Cat a primit acesta amenda

Serena Williams a fost victima unui atac verbal rasist de o gravitate ridicata saptamana trecuta. Prezentatorul unei emisiuni de seara, Radu Banciu a comparat-o cu o maimuta si a fost, in consecinta, amendat de catre CNA cu suma de 8.000 de lei.

„Serena Williams arata cum sunt maimutele cu fundul ala rosu de la gradina zoologica. Daca peste fundul ala pui niste nadragi, arata exact ca si Serena Williams pe teren,” a fost declaratia necivilizata a prezentatorului Radu Banciu in cadrul unei emisiuni B1TV.

CNA a apreciat afirmatia ca fiind discriminatoare la adresa Serenei Williams si sustine ca ar atenta la dreptul de demnitate al jucatoarei din America.

Serena Williams nu a comentat deocamdata aceasta situatie. Jucatoarea cu 23 de titluri de mare slem in palmares ocupa in continuare locul 9 in clasamentul WTA, cu 3935 de puncte.