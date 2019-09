"Sa te desparti de Serena Williams este cea mai curajoasa miscare" Dezvaluirile celui care a ajutat-o pe Serena Williams sa castige 13 grand slam-uri in 7 ani

Sascha Bajin a fost sparring partner pentru Serena Williams timp de 7 ani.

Mai apoi, instructorul de tenis german si-a inceput o cariera de antrenorat la nivel WTA. Privind inapoi, Sascha a spus ca se bucura ca a avut curajul de a incheia parteneriatul cu multipla campioana de turnee de mare slem.

„Sa te desparti de Serena Williams este cea mai curajoasa miscare pe care o poti face in tenis. Pentru 7 ani, am fost sparring partner-ul ei, timp in care a castigat 13 titluri de mare slem la simplu, iar noi doi am avut una dintre cele mai frumoase perioade ale vietilor noastre, apropiindu-ne atat de mult incat eram ca un frate si o sora”, a spus Sascha Bajin.

Plictiseala, „boala” tuturor jucatoarelor profesioniste in circuitul WTA, mai putin a Serenei Williams, conform Sascha Bajin

„Apoi, in 2015 i-am spus Serenei ca imi pare rau, dar ca trebuie sa mergem pe cai diferite. In ciuda a cat de confortabila era viata mea cu Serena, am ajuns la un punct in care am simtit ca nu mai progresam, si de aceea am ales sa nu raman”, a adaugat Sascha.

„Plictiseala este o problema pentru aproape oricine la lucru. Pana si jucatoarele de elita, Naomi Osaka, Caroline Wozniacki, Viktoria Azarenka se simt plictisite la antrenamente."

"E inevitabil atunci cand faci acelasi lucru din nou si din nou, indiferent daca e pe un teren de tenis sau la birou. Mintea oboseste de la repetitie si poti simti cum energia si entuziasmul seaca. Cam singura exceptie de la aceasta este Serena Williams, care e capabila sa faca acelasi lucru in fiecare zi fara sa se plictiseasca. Fata aceea e o masinarie”, a concluzionat fostul sau partener de antrenament.

Serena Williams a pierdut finala US Open in fata Biancai Andreescu si se afla acum pe pozitia a noua in clasamentul WTA.