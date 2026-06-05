Turcii titrează: ”El este noul antrenor al lui Gaziantep!” Situația lui Mirel Rădoi, dezvăluită

Turcii titrează: ”El este noul antrenor al lui Gaziantep!” Situația lui Mirel Rădoi, dezvăluită Fotbal extern
SPORT.RO
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Se clatină scaunul lui Mirel Rădoi la Gaziantep. 

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Pe pare că neînțelegerile dintre antrenorul român și conducerea clubului turc continuă, motiv pentru care viitorul lui Rădoi este incert.

Mirel Rădoi pare ”pe făraș” la Gaziantep

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Publicația Haberlisin a titrat vineri seară: ”Noul antrenor al echipei este Erdogan”. Titlul articolului pare a fi, însă, unul exagerat. Chiar dacă în cadrul clubului Gaziantep se vorbește despre demiterea lui Mirel Rădoi, iar Omer Erdogan este un nume luat în considerare de conducerea clubului, deocamdată nu a fost luată nicio decizie în ceea ce îl privește pe antrenorul român.

Publicația turcă susține că neînțelegerile dintre Rădoi și conducătorii lui Gaziantep continuă, după ce antrenorul român a solicitat mai multe transferuri, dar și după ce Rădoi a anunțat că ia în considerare să plece de la echipă în cazul în care nu va fi ridicată interdicția la transferuri primită din partea FIFA.

Din acest motiv, turcii susțin că șefii lui Gaziantep au început să îi caute un înlocuitor lui Mirel Rădoi și s-au oprit în dreptul lui Omer Erdogan. Sursa citată scrie că reprezentanții clubului vor începe negocierile cu Erdogan în următoarele zile. Totuși, tehnicianul ar fi dorit de alte două cluburi din Turcia: Bursaspor și Esenler Erokspor.

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