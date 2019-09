Simona Halep ar putea sa NU participe la Fed CUP! Anuntul facut de Florin Segarceanu: "Este deranjata de acest aspect!"

Simona Halep ar putea sa nu participe la urmatoarea editie de Fed Cup.

Prezenta Simonei Halep la barajul Fed Cup cu Rusia, programat pentru 7-8 februarie 2020 in Romania este pusa sub semnul intrebarii de catre capitanul nejucator al Romaniei, Florin Segarceanu.

Acesta a declarat ca numarul 6 WTA se simte dezamagita de schimbarea formatului competitional al Cupei Federatiei, iar amintirile neplacute din semifinala pierduta la Rouen in Franta constituie un alt factor care o descurajeaza pe Simona sa vina la aceasta confruntare.

Simona Halep ar putea sa decline invitatia de a participa la Fed Cup dupa schimbarea formatului competitiei

"Am vorbit cu ea inainte sa plece pentru ultima parte a sezonului. Se stie ca noul format al Fed Cup este facut in asa fel incat noi nu mai suntem calificati direct. Trebuie sa jucam iar un meci de baraj, cu Rusia, acasa. Simona este deranjata de acest aspect, plus ca si meciul acela epuizant din semifinale a lasat urme neplacute in amintirea ei.

Nu pot confirma 100% ca va veni, vom vedea! Va conta si finalul ei de an, dar si programul pe care-l va pune la punct cu noul ei antrenor Darren Cahill", a spus capitanul nejucator al Romaniei, Florin Segarceanu pentru Digi.

"Noi, toti, ne simtim dezavantajati! Fiind in semifinala anul acesta, trebuie sa o luam cumva de la capat in calificari, ceea ce pe formatul vechi nu se intampla. Nu este in regula, dar nu avem ce face. Trebuie sa jucam acel meci, asa zis de baraj, cu Rusia", a adaugat Segarceanu pentru aceeasi sursa.

La fel ca Ion Tiriac in cazul Cupei Davis, Simona Halep s-a declarat nemultumita de schimbarea formatului competitional, care incearca sa imite desfasurarea Cupei Mondiale la fotbal.

Fed Cup 2020 va fi turneul final care va reuni 12 natiuni la Budapesta intre 14-19 aprilie, iar Romania va participa la prima competitie cu noul format, cu conditia sa treaca de Rusia in barajul din februarie.

Romania va gazdui play-off-ul dintre reprezentanta tarii noastre si Rusia.