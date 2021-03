Parca e lider mondial dintotdeauna! Fotografia care ii va soca pe fanii sportului: cum arata Novak Djokovic cand a devenit pentru prima oara numar 1 ATP

Novak Djokovic a fost lider ATP pentru cea mai mare parte a ultimului deceniu.

Novak Djokovic a devenit luni cel mai longeviv numar 1 al Erei Open, ajungand la 311 de saptamani petrecute ca lider mondial si depasindu-l pe Roger Federer.

Sarbul a devenit pentru prima data lider ATP in data de 4 iulie 2011, dupa o finala castigata la Wimbledon in defavoarea lui Rafael Nadal, scor 6-4, 6-1, 1-6, 6-3. Succesul de pe iarba londoneza avea sa fie al treilea titlu de Grand Slam obtinut de sarb in cariera, dupa titlurile de la Melbourne, adjudecate in 2008 si la inceputul anului 2011.

De la 24 de ani si pana azi, cand varsta sa atinge borna de 33 de ani, Novak Djokovic a strans 311 de saptamani ca lider mondial, care inseamna aproape 6 ani de suprematie absoluta in tenisul masculin, intr-o era in care i-a avut ca rivali pe Roger Federer, Rafael Nadal, dar si cativa jucatori tenace, precum Andy Murray ori Stan Wawrinka.

Cu noua titluri la Australian Open, cinci la Wimbledon, trei la US Open si unul la Roland Garros, Novak Djokovic este in carti pentru a deveni primul jucator al clasamentului all-time care numara titlurile de mare slem, unde ocupa locul 2, la doua lungimi in spatele lui Federer si Nadal. In plus, Djokovic mai are ca minus major in palmares o medalie de aur olimpica; cea mai buna performanta a sarbului la Jocurile Olimpice ramane medalia de bronz, adjudecata la Beijing, in 2008.