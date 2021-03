"Djokovic e tratat diferit pentru ca e din Balcani! Mi s-a parut ca ma uit la 'Masacrul din Texas': Goran Ivanisevic sare in apararea elevului sau

Goran Ivanisevic crede ca Novak Djokovic primeste un tratament aspru din partea mass-mediei.

Tehnicianul croat al sarbului Novak Djokovic, Goran Ivanisevic considera ca titlul obtinut de elevul sau la Melbourne in acest an este cea mai dulce victorie si s-ar putea sa aiba o pondere imensa in lupta data de Roger Federer, Rafael Nadal si Novak Djokovic pentru clasamentul care numara titlurile de mare slem castigate de-a lungul timpului. In prezent, Federer si Nadal se afla pe primul loc, cu cate 20 de trofee de Grand Slam, secondati de Novak Djokovic, cu 18 astfel de reusite.

"Personal, ca antrenor si fan al lui Djokovic, titlul acesta are gustul cel mai dulce dintre toate. Novak poate ca ar spune Roland Garros 2016 sau primul turneu castigat la Wimbledon, dar pentru mine, dupa un an in care a fost snopit de o parte a mass-mediei cu toate armele posibile... titlul asta se simte foarte bine. In acelasi timp, s-ar putea dovedi ca acest trofeu a fost extrem de important in contextul mai larg, mai exact in cursa pentru cele mai multe titluri de mare slem," a afirmat Goran Ivanisevic pentru Tennis Majors.

"Totul a inceput cu Adria Tour; presa il vana inca inainte de asta, dar in ultimul an mi s-a parut ca ma uit la filmul 'Masacrul din Texas'. De ce e Novak tratat astfel? Probabil din cauza originilor sale, oamenii din Balcani sunt mereu priviti diferit; de asemenea, Novak nu se teme sa spuna ce gandeste si sa lupte penru cauzele in care crede. Ce s-a intamplat la US Open a fost ca si cum lumea s-a bucurat ca un asemenea lucru i s-a intamplat lui. In Australia a luptat pentru colegii sai din circuit si din nou s-a intamplat sa fie criticat pentru ca a fost singurul care a vorbit, toti ceilalti au tacut. De-a lungul carierei mele in tenis am fost martor la felurite lucruri facute de jucatori, dar nimeni nu a primit tratamentul pe care Novak il primeste," a adaugat antrenorul croat al liderului mondial.

Novak Djokovic l-a invins in finala Australian Open 2021 pe rusul Daniil Medvedev, scor 7-5, 6-2, 6-2, extinzandu-si recordul absolut in numarul de titluri adjudecate la Melbourne. Din 2008 incoace, sarbul s-a impus de noua ori la Antipozi.