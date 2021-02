Discrepanta URIASA intre banii incasati de campionul Djokovic si finalistul Medvedev la AO 2021 | Sarbul i-a facut o declaratie de dragoste... Arenei Rod Laver

Novak Djokovic a castigat al noualea titlu la Melbourne si al 18-lea trofeu de Grand Slam al carierei, dupa ultimul act de la Australian Open 2021, transat in minim de seturi in defavorea rusului Daniil Medvedev, scor 7-5, 6-2, 6-2.

Pentru aceasta performanta, tenismenul sarb a fost rasplatit cu un cec in valoare de $2,113,375 de dolari americani, in vreme ce Medvedev va incasa aproximativ jumatate din suma, $1,152,750.

Clasamentul ATP va suferi o singura modificare in top 10 incepand de luni, 22 februarie. Daniil Medvedev va urca pe locul 3, depasindu-l pe austriacul Dominic Thiem.

"Vreau sa-i multumesc acestui teren, sa-i multumesc Arenei Rod Laver. Te iubesc in fiecare an, tot mai mult. Povestea de dragoste continua," a fost declaratia atipica facuta de Novak Djokovic la capatul discursului de campion sustinut la Melbourne.

