PANICA LA NEW YORK! Nu mai putin de 11 jucatori au intrat in contact direct cu Benoit Paire, jucatorul depistat pozitiv la testul COVID-19

Bula de siguranta de la US Open a suferit primele lovituri inca inainte de prima zi de concurs.

Bula de siguranta instalata de organizatorii US Open la New York a fost sparta inca inainte ca turneul sa inceapa. Benoit Paire, numar 22 ATP a fost depistat pozitiv la testul COVID-19, iar surse din interiorul hotelului, printre care si jucatorul Alex De Minaur relateaza ca 10-11 jucatori au intrat in contact direct cu tenismenul francez.

"Stiu ca 10 sau 11 jucatori au primit protocoale diferite pe care trebuie sa le respecte pentru ca au fost in apropierea lui Benoit Paire. Nu stiu ce presupun acestea sau care sunt jucatorii, dar cred ca le vor permite sa joace," a afirmat jucatorul australian, Alex De Minaur (28 ATP).

Mai mult decat atat, Noah Rubin (228 ATP) - tenismen newyorkez citat de UbiTennis informeaza ca acei 11 tenismeni care au intrat in contact cu Benoit Paire au fost nevoiti sa semneze un nou acord prin care isi arata intentia de a juca la US Open, in urma ridicarii anumitor suspiciuni cu privire la securitatea bulei anti-coronavirus.

Cel mai faimos tenismen care a intrat in contact direct cu Benoit Paire in ultimele zile este Richard Gasquet (51 ATP), care se va duela in a doua zi de concurs cu experimentatul croat, Ivo Karlovic.

Alex de Minaur has confirmed Noah Rubin's claim that 11 players have signed a new agreement and will be allowed to play at the US Open after coming into close contact with Benoit Paire (source - The Australian) — Adam_Addicott (@AdamAddicott) August 31, 2020