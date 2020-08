Primul caz de COVID-19 la US Open! Numarul 22 ATP, fortat sa se retraga cu o zi inaintea inceperii turneului!

A fost inregistrat primul caz pozitiv de COVID-19 la US Open 2020.

Benoit Paire, numar 22 ATP este primul jucator care a fost infectat cu noul coronavirus in cadrul 'bulei' instaurate de organizatorii US Open la New York.

Francezul a fost nevoit sa se retraga de pe tabloul principal al competitiei si va fi inlocuit de tenismenul spaniol, Marcel Granollers.

Benoit Paire, depistat pozitiv la testul COVID-19



In contextul primirii acestei vesti, conationalii Richard Gasquet, Adrian Mannarino si Edouard Roger-Vasselin au primit ordinul de a nu-si parasi camerele de hotel in care sunt cazati de catre oficialii turneului newyorkez.

US Open 2020 incepe maine, 31 august, iar in prima zi de concurs vor evolua Novak Djokovic, Alexander Zverev si David Goffin.